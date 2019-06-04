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С осени можно будет оформить «автогражданку» с помощью любого гаджета. ГАИ перестанет требовать свидетельство

05.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Страховые компании собираются максимально уйти от бумажных носителей, перейти к оформлению в электронном виде. Это будет возможно с 1 сентября этого года — посещать страховую компанию или ее представителя будет не нужно. С любого гаджета, в любое время суток любой гражданин страны сможет самостоятельно оформить «автогражданку», воспользовавшись сервисом на сайте выбранной им страховой компании.

С осени можно будет оформить «автогражданку» с помощью любого гаджета. ГАИ перестанет требовать свидетельство

«Договоры можно будет заключать без использования подписи, идентификация страхователя будет происходить без их личного присутствия. Оформить „автогражданку“ можно будет не только на сайте страховой, но и на сайтах, например, банков», — уточнил Сергей Рабецкий, замгендиректора Белорусского бюро по транспортному страхованию.

Еще одно важное нововведение — при заключении таких «электронных» договоров документ на бумажном носителе не потребуется. Возить с собой и предъявлять инспекторам ГАИ страховое свидетельство в таком случае не нужно. Информация о договоре попадет в базу данных, которая будет доступна Госавтоинспекции и другим контролирующим органам (например, пограничникам). Подчеркнем, речь только об «автогражданке», не о «зеленой карте».

Клиент после заполнения на сайте нужной формы по страхованию и оплаты получит подтверждение. Он сможет перейти по ссылке и увидеть договор, а при желании — распечатать. Но, как написано выше, это будет необязательно.

 
 
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  Страховые компании собираются максимально уйти от бумажных носителей, перейти к оформлению в электронном виде. Это будет возможно с 1 сентября этого года —...
 
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