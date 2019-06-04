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Самая мощная «восьмерка»: представлены купе и кабриолет BMW M8

05.06.2019 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В BMW наконец-то рассекретили топ-версию своей восьмой серии — «двухдверку» M8, которая предстала сразу в четырех вариантах! Кроме «базовых» купе и кабриолета это еще их «подогретые» версии M8 Competition.


Силовой агрегат и трансмиссия M8 достались от седана M5. 4,4-литровый V8 M TwinPower Turbo развивает 600 лошадиных сил, у версии Competition, которая вдобавок отличается увеличенной жесткостью опор силового агрегата, на 25 сил больше (крутящий момент в обоих случаях — 750 Нм). Полный привод у спорткара — с многодисковой муфтой подключения передних колес, причем предусмотрена возможность отключения переднего привода и системы стабилизации на радость тем, кто привык полагаться только на свои водительские навыки.


Коробка передач у M8 — 8-ступенчатый «автомат» Steptronic. До 100 км/ч купе разгоняется за 3,3 секунды, а кабриолет за 3,4 секунды, версии Competition в стандартном спринте на 0,1 секунды быстрее. Максимальная скорость по традиции ограничена на уровне 250 км/ч, но, доплатив за пакет M Driver’s, электронный «ошейник» можно снять и тогда M8 сможет разогнаться до 305 км/ч.


По умолчанию M8 оснащен доработанной для повышения маневренности и точности подвеской с адаптивными амортизаторами, усилитель рулевого управления M Servotronic — электромеханический. Среди опций — карбон-керамические тормоза. К слову, тормозная система у M8 обходится без вакуумного усилителя — вместо него используется облегченный узел с электрическим насосом, позволяющим изменять чувствительность и усилие на педали (режимы Comfort и трековый Sport).


Широкой публике все версии M8 покажут в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Цены пока известны для американского рынка — от 133 тысяч долларов за стандартное купе, в Германии, как ожидается, «горячая» баварская новинка обойдется минимум в 180 тысяч евро.

 
 
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В BMW наконец-то рассекретили топ-версию своей восьмой серии - «двухдверку» M8, которая предстала сразу в четырех вариантах! Кроме «базовых» купе и кабриолета это еще...
 
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