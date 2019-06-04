ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчан зовут на фан-встречу с Владом Бумагой. Как попасть?

05.06.2019 14:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

7 июня в пространстве Dandy Land (улица Октябрьская 19/4) пройдет заключительный этап чемпионата по скоростному чатингу. 30 участников в возрасте от 6 до 26 лет посоревнуются за главный приз турнира — iPhone XR 64GB. Кроме них в финале конкурса будут участвовать популярные белорусские блогеры: Влад Бумага, Влад Шудейко, Вероника Золотова, Элинка ТВ и другие. После того как определится главный победитель турнира, блогеры проведут фан-встречу для гостей мероприятия. Как попасть на встречу и что увидят зрители, рассказывает AFISHA.TUT.BY.


Помимо самого финала и захватывающей битвы за айфон, зрителей ждет вечер развлечений от белорусских блогеров. На нем лидеры мнений молодежи посоревнуются друг с другом в искусстве владения смартфонами, покажут знание «азбуки» emoji и фильтров Snapchat. Для всех желающих на мероприятии будет специальная фотозона, где каждый сможет сделать на память фото с любимым блогером.

Как попасть на встречу? Это абсолютно бесплатно, нужно только зарегистрироваться предварительно и взять с собой документ, подтверждающий личность. Важно: участникам должно быть от 6 до 26 лет. Начало встречи в 18.00.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении AFISHA.TUT.BY! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 июня в пространстве Dandy Land пройдет заключительный этап чемпионата по скоростному чатингу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика