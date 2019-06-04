Минчан зовут на фан-встречу с Владом Бумагой. Как попасть?

Источник материала: Tut.by

7 июня в пространстве Dandy Land (улица Октябрьская 19/4) пройдет заключительный этап чемпионата по скоростному чатингу . 30 участников в возрасте от 6 до 26 лет посоревнуются за главный приз турнира — iPhone XR 64GB. Кроме них в финале конкурса будут участвовать популярные белорусские блогеры: Влад Бумага, Влад Шудейко, Вероника Золотова, Элинка ТВ и другие. После того как определится главный победитель турнира, блогеры проведут фан-встречу для гостей мероприятия. Как попасть на встречу и что увидят зрители, рассказывает AFISHA.TUT.BY.





Помимо самого финала и захватывающей битвы за айфон, зрителей ждет вечер развлечений от белорусских блогеров. На нем лидеры мнений молодежи посоревнуются друг с другом в искусстве владения смартфонами, покажут знание «азбуки» emoji и фильтров Snapchat. Для всех желающих на мероприятии будет специальная фотозона, где каждый сможет сделать на память фото с любимым блогером.

Как попасть на встречу? Это абсолютно бесплатно, нужно только зарегистрироваться предварительно и взять с собой документ, подтверждающий личность. Важно: участникам должно быть от 6 до 26 лет. Начало встречи в 18.00.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении AFISHA.TUT.BY! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт App Store Google Play