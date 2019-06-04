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Минчан зовут на фан-встречу с Владом Бумагой. Как попасть?
Источник материала: Tut.by
7 июня в пространстве Dandy Land (улица Октябрьская 19/4) пройдет заключительный этап
Помимо самого финала и захватывающей битвы за айфон, зрителей ждет вечер развлечений от белорусских блогеров. На нем лидеры мнений молодежи посоревнуются друг с другом в искусстве владения смартфонами, покажут знание «азбуки» emoji и фильтров Snapchat. Для всех желающих на мероприятии будет специальная фотозона, где каждый сможет сделать на память фото с любимым блогером.
Как попасть на встречу? Это абсолютно бесплатно, нужно только
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7 июня в пространстве Dandy Land пройдет заключительный этап чемпионата по скоростному чатингу.
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