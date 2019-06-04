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«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Особая атмосфера праздника и духовного единения царит в древнем Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе, где княгиня отказалась от мирской жизни, приняла постриг, построила несколько храмов и основала женский монастырь.
Божественная литургия прошла даже в Софийском соборе, который обычно работает как музей и концертный зал. На один день в честь Евфросинии его снова превращают в храм.
Отсюда и из всех других церквей земли полоцкой и вышли паломники. В древнейшем городе Беларуси – более 5 тысяч паломников со всего мира.
Люцина Рушук, паломница (Польша):
Ольга Никонова, житель Полоцка:
Евфросиния Полоцкая – первая женщина в Беларуси, причисленная к лику святых. Ее одинаково почитают как православные, так и католики. А именем преподобной названы храмы не только в нашей стране, но и в разных городах Литвы, Великобритании, Канады и США.
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Новости Беларуси. Особая атмосфера праздника и духовного единения царит в древнем Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе, где княгиня...
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