|
Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как не обжечься при выборе места отдыха? И готовы ли наши берега к наплыву туристов? В новой серии специального репортажа СТВ корреспондент Кристина Федорович узнала все про отдых в Беларуси.
Смотрите специальный репортаж «All inclusive по-белорусски» 5 июня в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как не обжечься при выборе места отдыха? И готовы ли наши берега к наплыву туристов? В новой серии специального репортажа СТВ корреспондент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)