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Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ

05.06.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как не обжечься при выборе места отдыха? И готовы ли наши берега к наплыву туристов? В новой серии специального репортажа СТВ корреспондент Кристина Федорович узнала все про отдых в Беларуси.

Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ

Смотрите специальный репортаж «All inclusive по-белорусски» 5 июня в 20.30 на СТВ.

Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ

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Новости Беларуси. Как не обжечься при выборе места отдыха? И готовы ли наши берега к наплыву туристов? В новой серии специального репортажа СТВ корреспондент...
 
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