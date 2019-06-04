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Кучма: Минск – это единственное место, где можно проводить нормальный диалог

05.06.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минск Леонид Кучма прибыл в статусе представителя Украины в трёхсторонней контактной группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кучма: Минск – это единственное место, где можно проводить нормальный диалог

Леонид Кучма, представитель Украины в трёхсторонней контактной группе:
Для меня лично всегда радость быть в Минске, в вашей прекрасной стране, встречаться с Президентом, к которому я отношусь с огромным уважением. Еще раз хочу подчеркнуть, что роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение.

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Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне.

Кучма: Минск – это единственное место, где можно проводить нормальный диалог

Люди в материале: Александр Лукашенко, Леонид Кучма
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минск Леонид Кучма прибыл в статусе представителя Украины в трёхсторонней контактной группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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