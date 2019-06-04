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Кучма: Минск – это единственное место, где можно проводить нормальный диалог
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минск Леонид Кучма прибыл в статусе представителя Украины в трёхсторонней контактной группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Леонид Кучма, представитель Украины в трёхсторонней контактной группе:
Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне.
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Новости Беларуси. В Минск Леонид Кучма прибыл в статусе представителя Украины в трёхсторонней контактной группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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