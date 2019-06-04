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Экономическое сотрудничество и урегулирование ситуации на Донбассе. Александр Лукашенко встретился с Леонидом Кучмой

05.06.2019 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Киев рассчитывает на помощь Беларуси в решении накопившихся в Украине проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роль Минска в урегулировании ситуации на Донбассе, а также экономическое сотрудничество между государствами 5 июня обсуждалось в Минске на встрече Александра Лукашенко с Леонидом Кучмой.

Экономическое сотрудничество и урегулирование ситуации на Донбассе. Александр Лукашенко встретился с Леонидом Кучмой

В белорусскую столицу Леонид Кучма прибыл в статусе представителя Украины в трёхсторонней контактной группе. Искреннее отношение к Беларуси у украинского политика было всегда. Дружеские отношения на протяжении долгих лет связывают его и с нашим Президентом. На встрече стороны подчеркнут: две страны наладили не только хороший политический диалог, но и экономический. Беларусь – второй по значимости партнёр для Украины на постсоветском пространстве. В 2018 году наторговали практически на 5,5 миллиарда долларов. И это на 17% больше, чем в 2017.

Экономическое сотрудничество и урегулирование ситуации на Донбассе. Александр Лукашенко встретился с Леонидом Кучмой

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему. Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе. Что касается наших отношений, вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот основа отношений – только официально зарегистрированных 5,5 миллиарда долларов.

Экономическое сотрудничество и урегулирование ситуации на Донбассе. Александр Лукашенко встретился с Леонидом Кучмой

Что касается политики, она не изменилась. Вы знаете мои подходы, знаете подходы белорусов по отношению к Украине и украинцам. Если будет такое желание с украинской стороны, Леонид Данилович… Я думаю, вы мне много чего расскажите после последних событий. Вы оцениваете эти события под определенным политическим углом. Словом, я рад Вас здесь видеть, несмотря на то, что я сегодня в командировке должен быть, я перенес ее ради того, чтобы встретиться с вами и обсудить те вопросы, которые должны решаться в двустороннем, а может многосторонних форматах.

Кучма: Минск – это единственное место, где можно проводить нормальный диалог

Люди в материале: Александр Лукашенко, Леонид Кучма
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Киев рассчитывает на помощь Беларуси в решении накопившихся в Украине проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роль Минска в...
 
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