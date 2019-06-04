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Как люди. Тяжёлое прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

05.06.2019 13:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тяжелое прощание самки дельфина с мертвым детенышем растрогало пользователей социальных сетей.

Видео было опубликовано в Twitter, сообщает Daily Mail. Кадры подтверждают идею о том, что люди – не единственные млекопитающие, которые умеют испытывать горе. 

На записи видно, как самка дельфина подталкивает тело мертвого детеныша, чтобы оно оставалось на плаву. Еще один дельфин плывет рядом и не допускает, чтобы тело опускалось и для этого подталкивает его к поверхности воды.

Как люди. Тяжёлое прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

Такая история является далеко не первой, и она подтверждает, что дельфины испытывают сложные эмоции во время прощания с умершими. Ученые изучат видеозапись и проведут исследования, чтобы выяснить природу такого поведения. 

Недавно мы рассказывали драматичную историю о китах. Тогда мать отчаянно пыталась спасти детеныша от косаток (читать здесь). 

Люди в материале: нет
 
 
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Тяжелое прощание самки дельфина с мертвым детенышем растрогало пользователей социальных сетей. Видео было опубликовано в Twitter, сообщает Daily Mail. Кадры подтверждают...
 
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