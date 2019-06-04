Как люди. Тяжёлое прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

Источник материала: СТВ

Тяжелое прощание самки дельфина с мертвым детенышем растрогало пользователей социальных сетей.

Видео было опубликовано в Twitter, сообщает Daily Mail. Кадры подтверждают идею о том, что люди – не единственные млекопитающие, которые умеют испытывать горе.

На записи видно, как самка дельфина подталкивает тело мертвого детеныша, чтобы оно оставалось на плаву. Еще один дельфин плывет рядом и не допускает, чтобы тело опускалось и для этого подталкивает его к поверхности воды.





Такая история является далеко не первой, и она подтверждает, что дельфины испытывают сложные эмоции во время прощания с умершими. Ученые изучат видеозапись и проведут исследования, чтобы выяснить природу такого поведения.