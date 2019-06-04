В пуще под открытым небом открылся археологический музей

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В субботу, 1 июня, в НП «Беловежская пуща» июня состоялось открытие археологического музея под открытым небом.

На открытии присутствовал и наш корреспондент. У входа в городище под трели птиц и журчание ручьев (из больших динамиков) гостей встречают ребята с копьями в аутентичных костюмах. В самом городке кипит жизнь: по периметру высокого забора расположены древние жилища-музеи, на улице мастера торгуют своими изделиями…Деревянными ложками (лосями, свинками…), плетеными из ярких ниток повязками, серьгами, гончарными изделиями.





Небольшой загон с двумя ягнятами и козленком также порадовал детей, а возле него, как бы между прочим, деревянными вилами ворочает сено «местный житель».

Внутрь домиков разрешалось заходить, гладить шкуры животных, попробовать ткать из льняных ниток на древнем станке, по-хозяйски сидеть на лавках, заглядывать в чугунки, висящие над кострищем.





Как рассказал сотрудник Руслан Книга, интерьеры в жилищах воссоздавались на основании более ранних археологических находок. Жилища и хоз.постройки городища возводились из пущанской древесины и сегодня максимально соответствуют древним аналогам. Все работы выполнялись вручную в целях соблюдения исторической точности. Большинство экспонатов, конечно же, – это копии, но в музее под отрытым небом можно увидеть и настоящие артефакты.





Анна СОВПЕЛЬ.

Фото автора.

Древний город, обнесенный высоким забором, расположен на 16 гектарах на возвышенности рядом с Каменюками. И воссоздавался по собирательному образу археологических культур, распространенных на территории всей Беларуси в период позднего бронзового – раннего железного века (VIII в. до н. э . – IV-V вв. н. э.): архитектура культур штрихованной керамики и Милоградская.