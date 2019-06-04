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Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игр состоится 19 июня

05.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игр состоится 19 июня
Стадион "Динамо". Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игр пройдет на минском стадионе "Динамо" 19 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич.

На данный момент на главной арене идет монтаж оборудования к предстоящему шоу. Сводные репетиции начнутся 15 июня, а 19-го - генеральная, в которой будет задействовано 3 тыс. волонтеров. На церемонии открытия II Европейских игр 21 июня, как сообщалось, выступят оперная певица Анна Нетребко и популярный певец Димаш Кудайберген из Казахстана.

На стадионе "Динамо" сегодня более сотни волонтеров провели очередной тренинг по функциональным направлениям к спортивному форуму. Как отметила ведущий специалист по организации работы волонтерских центров дирекции Мария Воинова, на "Динамо", как один из ключевых объектов, отобраны ребята, которые уже ранее выступали в роли волонтеров на стадионе во время открытия объекта после реконструкции и футбольного матча, тестовых соревнований по легкой атлетике, других важных мероприятий.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 государств, они будут соревноваться в 15 видах спорта. Впервые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.

Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж по всей стране во всех областных городах и крупных районных центрах. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке с реквизитами, контактным номером телефона и e-mail для обратной связи и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 
Теги: Минск
 
 
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Стадион "Динамо". Фото из архива 4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игр пройдет на минском стадионе "Динамо" 19...
 
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