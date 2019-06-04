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На II Европейские игры продано уже около 130 тысяч билетов

05.06.2019 14:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На II Европейские игры продано уже около 130 тысяч билетов

На сегодняшний день болельщики приобрели уже около 130 тысяч билетов на предстоящие соревнования, а также на официальную церемонию открытия и закрытия Игр.

21 июня в Минске стартуют II Европейские игры, которые продлятся по 30 июня. Церемония открытия спортивного форума состоится 21 июня на минском стадионе "Динамо" с участием всемирно известной оперной певицы Анны Нетребко и Димаша Кудайбергена.

Иностранные граждане купили около 15% билетов на II Европейские игры, а всего было реализовано около 130 тысяч квитков. Наиболее активные покупатели – россияне, но ожидаются гости из Ближнего Востока, Азии, Северной Америки, Африки и Австралии. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Беларусь 1».

Ожидается, что в Беларусь приедут спортсмены и болельщики из более чем 50 стран. Для них будет работать безвизовый режим.

 
Теги: Минск
 
 
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На сегодняшний день болельщики приобрели уже около 130 тысяч билетов на предстоящие соревнования, а также на официальную церемонию открытия и закрытия Игр.
 
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