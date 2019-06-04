Билл Гейтс и Уоррен Баффет поработали стажерами в закусочной

Видео стажировки опубликовал на свем канале на Youtube Билл Гейтс









Таким образом миллиардеры решили развлечься после собрания миллиардеров холдинга Berkshire Hathaway, которому принадлежит сеть этих кафе. Они пробовали принимать заказы на кассе, приветствовать посетителей и подавать порции.





Как отметил выступающий в роли их наставника молодой служащий кафе, все прошло не так плохо, хотя могло быть и лучше. «Билл неплохо справлялся на кассе, а Уоррен хорошо присваивал его заслуги. Но в целом я бы их нанял», — резюмировал он.





Перед началом смены стажеры перепутали бейджики. Также им не удалось с первой попытки нормально нацедить мороженное в вафельный стаканчик. Баффет перелил, а у Гейтса, наоборот, вышла слишком маленькая порция.









Позднее возникли проблемы с подачей фирменного мороженного «Метель», которое официанты должны переворачивать перед клиентами. У обоих мороженное вылилось на стол перед клиентами. После каждой накладки Баффет предлагал посетителям оплатить их заказы или предоставить следующую порцию бесплатно.