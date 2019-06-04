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На Комаровке появилась первая белорусская клубника
Источник материала: Партизан
Но не спешите покупать ведрами. В связи с теплой погодой, говорят, клубники в этом году будет много и стоить она будет недорого. Снижение цен и большой выбор ожидают на следующей неделе.
О белорусской клубнике на Комаровке
А вот в Бресте, как ни странно,клубника стоит дороже. О ценах на "Брестском рынке" - аналоге минской Комаровки - пишет
Зато в Бресте уже можно купить белорусскую черешню, но цены кусаются - 10 рублей на килограмм#1#
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Но не спешите покупать ведрами. В связи с теплой погодой, говорят, клубники в этом году будет много и стоить она будет недорого. Снижение цен и большой выбор ожидают...
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