Из 130 тысяч билетов на Евроигры меньше 15% купили иностранцы









Львиную долю квитков приобрели белорусы. На долю иностранцев приходится всего 10-15% купленных билетов.









Высока вероятность, что в Беларуси билеты вынуждают покупать предприятия-организпции, которые потом втюхивают их своим работникам с "профсоюзной" скидкой, а, может, и вовсе бесплатно.





Вполне возможно, что билеты распространяют также через школы и ВУЗы, поскольку в реальности белорусы в большинстве своем не интересуются Евроиграми и уж тем более не стали бы отдавать на это деньги, которых у них и так не густо.







