В Минск едут представители фонда Бриджит Бордо: власти срочно готовят изменения в правила содержания домашних животных

"Наш дом" Ольга Майорова. Хотя она признает, что возникли некоторые вопросы: Мы были очень рады, что голос гражданского общества наконец-то услышан, сообщила зоозащитница, активистка кампанииОльга Майорова. Хотя она признает, что возникли некоторые вопросы:





– Почему были извещены только отдельные представители зоозащитного сообщества, ведь тема исключительно важна для всей страны?





– Будет ли создана рабочая группа для совместной работы чиновников и представителей гражданского общества?





– Почему разговор идёт только про отдельные Положения, в то время как мы не можем прояснить судьбу многострадального закона «Об обращении с животными», и никто не желает даже обсуждать изменение 137-й статьи Гражданского Кодекса Республики Беларусь, которая определяет статус животных исключительно как имущества?





– Почему принятие изменений связывается с необходимостью реакции на письмо госпожи Брижит Бардо? Неужели без него государевы люди были не в курсе проблем и не понимали катастрофичности ситуации?





Время показало, что вопросы заданы не зря, потому что ответов на них мы так и не получили и принципиально ситуация в законодательстве не меняется. Но давайте будем оптимистами и вспомним, что небольшие частичные изменения лучше, чем абсолютное отсутствие изменений. Итак, какие плюсы я вижу в новом проекте?





Первое. Значительно формализуется и увеличивается ответственность людей, владеющих домашними животными (утверждаются формы договора безвозмездной передачи животного и акта изъятия его представителями зоозащитной организации, поручено создать список потенциально опасных пород и методики обучения их владельцев, серьёзные шаги предполагаются по обязательной идентификации животных путём чипирования и созданию единой базы, повышению ставки налога на владельцев нестерилизовпнных/кастрированных собак).









Безусловно, остаётся много вопросов по практической реализации этих изменений. Например, будут ли создаваться пункты бесплатной стерилизации? Ведь иначе нас ожидает волна массовых убийств или выбрасывания на улицу тех животных, чьи хозяева не захотят нести дополнительные расходы. Как будет решаться проблема ввоза в Беларусь «серых» партий чипов из Китая, имеющих одинаковые номера для всех собак? Кто будет обучать владельцев собак потенциально опасных пород, и не превратится ли это в пустую формальность или способ выкачивания денег у граждан по аналогии с получением водительского удостоверения? То есть вопросов много, но при желании они решаются. Так что тут много позитива.



