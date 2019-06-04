Иностранцы купили всего 10% проданных билетов на Евроигры

Источник материала: KYKY

На II Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня, продали уже больше 130 тысяч билетов. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания.

Интересно, что среди покупателей лишь 10-15% – иностранцы. Причем билеты приобретали не только европейцы, но и жители США, Азии, Африки, Ближнего Востока. В общей сложности география «купцов» расширилось до полсотни стран и превысила эту отметку.

Отмечается, что продажу пустили билеты на художественную гимнастику, а также церемонии открытия и закрытия. Цены разнятся, но, как подчеркивают организаторы, интерес к ним только растет.