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Иностранцы купили всего 10% проданных билетов на Евроигры

05.06.2019 14:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На II Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня, продали уже больше 130 тысяч билетов. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания.

Интересно, что среди покупателей лишь 10-15% – иностранцы. Причем билеты приобретали не только европейцы, но и жители США, Азии, Африки, Ближнего Востока. В общей сложности география «купцов» расширилось до полсотни стран и превысила эту отметку.

Отмечается, что  продажу пустили билеты на художественную гимнастику, а также церемонии открытия и закрытия. Цены разнятся, но, как подчеркивают организаторы, интерес к ним только растет.

Читайте по теме: «Приезжай в Беларусь, пока это не стало модно». Что говорят иностранцы, которые побывали в Минске

 
 
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На II Европейские игры, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня, продали уже больше 130 тысяч билетов. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания. Интересно, что среди...
 
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