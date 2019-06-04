ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Евроторг» незаконно мешал конкурентам вести бизнес, но его не накажут

05.06.2019 14:19 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

МАРТ почти два года расследовал жалобу на «Евроторг» и обнаружил, что ритейлер нарушал закон и вел конкуренцию «недобросовестно». Но штрафом его не накажут, пишет TUT.by.

Что произошло

На «Евроторг» пожаловалась гомельская сеть «Широких», ей принадлежат восемь торговых объектов. Представители сети возмутились жесткими условиями, которые ритейлер предъявлял к контрагентам. Например, «Евроторг» мониторил цены на полках «Широких», и, если обнаруживал цену пониже, давил на оптовика. Тот должен был добиться такой же наценки у сети «Широких». Это ухудшало условия сотрудничества с гомельской компанией, из-за чего, кроме прочего, поставки товаров для нее прекращались.

«Широких» даже показал переписку из Viber с некоторыми поставщиками. Выяснилось, что «Евроторг» требовал от «АстраСинтез» снижения цен на презервативы. Сеть из Гомеля продавала их за один рубль 89 копеек, «Евроопт» – за два рубля 99 копеек. Крупный ритейлер настаивал на том, чтобы все остальные торговали контрацептивами за три рубля 30 копеек. «Широких» не согласилась, и «АстраСинтез» отказалась поставлять продукцию, чтобы сохранить полки «Евроопта».

Что теперь

МАРТ заключил, что «Евроторг» пытался устранить конкурентов, что противоречит «закону, добросовестности и разумности». Эксперты выявили: «Широких» понес убытки, его деловые связи серьезно пострадали. Крупнейший ритейлер страны признали виновным, но оснований для того, чтобы привлечь «Евроторг» к административной ответственности, министерство не нашло. Дело оставалось за гомельской сетью. Административное преследование могло бы начаться только после заявления от «Широких». Но там заявили, что решения МАРТ им достаточно, и меры не предпримут.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ почти два года расследовал жалобу на «Евроторг» и обнаружил, что ритейлер нарушал закон и вел конкуренцию «недобросовестно». Но штрафом его не накажут, пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выбрать место для отдыха? Анонс специального репортажа СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика