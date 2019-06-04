«Евроторг» незаконно мешал конкурентам вести бизнес, но его не накажут

Источник материала: KYKY

МАРТ почти два года расследовал жалобу на «Евроторг» и обнаружил , что ритейлер нарушал закон и вел конкуренцию «недобросовестно». Но штрафом его не накажут, пишет TUT.by.

Что произошло

На «Евроторг» пожаловалась гомельская сеть «Широких», ей принадлежат восемь торговых объектов. Представители сети возмутились жесткими условиями, которые ритейлер предъявлял к контрагентам. Например, «Евроторг» мониторил цены на полках «Широких», и, если обнаруживал цену пониже, давил на оптовика. Тот должен был добиться такой же наценки у сети «Широких». Это ухудшало условия сотрудничества с гомельской компанией, из-за чего, кроме прочего, поставки товаров для нее прекращались.

«Широких» даже показал переписку из Viber с некоторыми поставщиками. Выяснилось, что «Евроторг» требовал от «АстраСинтез» снижения цен на презервативы. Сеть из Гомеля продавала их за один рубль 89 копеек, «Евроопт» – за два рубля 99 копеек. Крупный ритейлер настаивал на том, чтобы все остальные торговали контрацептивами за три рубля 30 копеек. «Широких» не согласилась, и «АстраСинтез» отказалась поставлять продукцию, чтобы сохранить полки «Евроопта».

Что теперь

МАРТ заключил, что «Евроторг» пытался устранить конкурентов, что противоречит «закону, добросовестности и разумности». Эксперты выявили: «Широких» понес убытки, его деловые связи серьезно пострадали. Крупнейший ритейлер страны признали виновным, но оснований для того, чтобы привлечь «Евроторг» к административной ответственности, министерство не нашло. Дело оставалось за гомельской сетью. Административное преследование могло бы начаться только после заявления от «Широких». Но там заявили, что решения МАРТ им достаточно, и меры не предпримут.