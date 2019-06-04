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Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)

05.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


30 мая 2019 18:20 2541

Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО "СШ №3 г. Солигорска" (+ВИДЕО)

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Последний звонок — праздник не только для выпускников и учителей, а также для родителей и первоклассников. Одиннадцатиклассники дарили первоклашкам книги, на что от малышей они получали цветы. По традиции выпускники отпускали в небо шарики, тем самым прощаясь с детством и вступая во взрослую жизнь.

Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)

30 мая во всех учреждениях образования Солигорского района прошли традиционные линейки, посвященные празднику последнего звонка. Завершился очередной учебный год. Впереди лето — время отдыха. Но не для всех ребят, для выпускников это — напряженный период. Для них закончились беззаботные школьные деньки, а буквально через две недели после выпускного бала они сделают шаг во взрослую жизнь. Их ждут ответственный выбор будущей специальности, централизованное тестирование, вступительные испытания …

Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)
Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)
Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)

Настало время прощания с детством и для юношей и девушек ГУО «Средняя школа №3 г. Солигорска». В течение одиннадцати лет они с помощью педагогов набирались навыков — усваивали формулы, доказывали теоремы, изучали творчество отечественных и зарубежных писателей и т.д. И вот наконец в стране знаний для них не осталось ни одного неизведанного уголка. Ребята готовы идти вперед и завоевывать новые вершины.

Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)
Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)
Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)

С напутственным словом к выпускникам обратился директор ГУО «Средняя школа №3 г. Солигорска» Анатолий Самуйлов. Он поздравил ребят с окончанием школы, пожелал успехов в дальнейшем. И выразил надежду, что будущие студенты будут помнить своих учителей и родное заведение.

Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)
Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)

Эстафету поздравлений приняла заведующая сектором дошкольного, общего среднего и специального образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома Елена Рубкевич. Отметив, что в Солигорском районе одиннадцать классов оканчивают 789 человек, девять – 1259 учащихся. Среди девятиклассников на дипломы с отличием претендуют 85 учеников, пятеро – из ГУО «Средняя школа №3 г. Солигорска». Среди выпускников одиннадцатых классов в медалисты стремятся 74 человека, трое – из которых заканчивают ГУО «Средняя школа №3 г. Солигорска».

Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)
Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)
Последний школьный звонок прозвенел для учеников и выпускников ГУО «СШ №3 г. Солигорска» (+ВИДЕО)

В рамках линейки состоялась и церемония награждения. Лучшим ученикам вручали дипломы за победы в различных олимпиадах и соревнованиях. Трогательным номером поздравили выпускников первоклассники.

В благодарность педагогам и родителям выпускники организовали танцевальный флешмоб.

Конечно, будут встречи выпускников, но никогда не повторятся школьные дни. Успехов всем выпускникам! Пусть сопутствуют им удача и успех, сбываются мечты, не пугают трудности! Пусть настойчивость, желание, целеустремленность помогут ребятам реализовать себя в избранных профессиях и прославить родной край своими производственными и творческими достижениями.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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30 мая 2019 18:20 2541 Последний школьный звонок прозвенел для учеников и...
 
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