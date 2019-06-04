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До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

05.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


30 мая 2019 14:57 3453

До свидания, школа! В ГУО "СШ №4 г. Солигорска" прозвенел последний школьный звонок. (+ВИДЕО)

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

30 мая текущего года в предпоследний весенний день в школах Солигорска прошли торжественные линейки и последние звонки. Тысячи школьников, пришли попрощаться со школой, однако кто-то лишь на три месяца, а кто-то навсегда.

До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

Для выпускников ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» этот день стал действительно торжественным, ведь именно сегодня закончилась их школьная жизнь. Они получили множество поздравлений, пожеланий и, конечно же, настояний от своих педагогов и друзей.

До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

Торжество началось утром на площадке перед школой, где их уже ждали ученики помладше, учителя и родители. По ступенькам крыльца на площадку под аплодисменты собравшихся один за другим спустились главные действующие лица торжественной линейки — учащиеся одиннадцатых классов.

До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

В течение одиннадцати лет нынешние выпускники ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» с помощью педагогов набирались навыков — усваивали формулы, доказывали теоремы, изучали творчество отечественных и зарубежных писателей и т.д. И вот наконец в стране знаний для них не осталось ни одного неизведанного уголка. Ребята готовы идти вперед и завоевывать новые вершины.

До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

С приветственной речью к учащимся обратилась директор ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» Сталина Леонтьевна Санько, которая вспомнила первые шаги сегодняшних выпускников в стенах этого учреждения и посетовала на то, что время бежит слишком быстро. Но это не трагедия, так как школьные годы всегда с трепетом будут вспоминаться каждому. А чтобы эти воспоминания не утрачивали своей теплоты, необходимо чаще приходить в школу.

До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

Также звучали напутственные слова и от учеников младших классов, учителей, родителей, других гостей праздника. И каждому было что сказать выпускникам.

До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

В свою очередь и малыши, и старшеклассники украсили праздник своими яркими выступлениями.Расставаться со школой было нелегко, это было заметно по слезам наших выпускников.

До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.
До свидания, школа! В ГУО «СШ №4 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

В этот волнительный день ребята порадовали присутствующих зажигательным танцевальным попурри, разволновали трогательным школьным вальсом и конечно же последний школьный звонок в жизни выпускников. А еще… в небо улетели воздушные шары, унося с собою самые заветные мечты выпускников.

Долгожданный праздник, ознаменовавший окончание учебы, завершился для учащихся ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» по традиции посадкой кустарников во дворике родной школы.

Впереди у юношей и девушек ещё много праздников, и ближайший — выпускной бал, первый и особенный бал в их жизни. А пока… уже буквально через несколько дней у них начнутся школьные экзамены. Прощание с родной школой надолго останется в сердцах ребят. В добрый путь, выпускники!

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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30 мая 2019 14:57 3453 До свидания, школа! В ГУО "СШ №4 г. Солигорска" прозвенел...
 
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