Источник материала: Soligorsk News



До свидания, школа! В ГУО "СШ №4 г. Солигорска" прозвенел последний школьный звонок. (+ВИДЕО) Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

30 мая текущего года в предпоследний весенний день в школах Солигорска прошли торжественные линейки и последние звонки. Тысячи школьников, пришли попрощаться со школой, однако кто-то лишь на три месяца, а кто-то навсегда.

Для выпускников ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» этот день стал действительно торжественным, ведь именно сегодня закончилась их школьная жизнь. Они получили множество поздравлений, пожеланий и, конечно же, настояний от своих педагогов и друзей.













Торжество началось утром на площадке перед школой, где их уже ждали ученики помладше, учителя и родители. По ступенькам крыльца на площадку под аплодисменты собравшихся один за другим спустились главные действующие лица торжественной линейки — учащиеся одиннадцатых классов.













В течение одиннадцати лет нынешние выпускники ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» с помощью педагогов набирались навыков — усваивали формулы, доказывали теоремы, изучали творчество отечественных и зарубежных писателей и т.д. И вот наконец в стране знаний для них не осталось ни одного неизведанного уголка. Ребята готовы идти вперед и завоевывать новые вершины.









С приветственной речью к учащимся обратилась директор ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» Сталина Леонтьевна Санько, которая вспомнила первые шаги сегодняшних выпускников в стенах этого учреждения и посетовала на то, что время бежит слишком быстро. Но это не трагедия, так как школьные годы всегда с трепетом будут вспоминаться каждому. А чтобы эти воспоминания не утрачивали своей теплоты, необходимо чаще приходить в школу.









Также звучали напутственные слова и от учеников младших классов, учителей, родителей, других гостей праздника. И каждому было что сказать выпускникам.

















В свою очередь и малыши, и старшеклассники украсили праздник своими яркими выступлениями.Расставаться со школой было нелегко, это было заметно по слезам наших выпускников.

















В этот волнительный день ребята порадовали присутствующих зажигательным танцевальным попурри, разволновали трогательным школьным вальсом и конечно же последний школьный звонок в жизни выпускников. А еще… в небо улетели воздушные шары, унося с собою самые заветные мечты выпускников.

Долгожданный праздник, ознаменовавший окончание учебы, завершился для учащихся ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» по традиции посадкой кустарников во дворике родной школы.

Впереди у юношей и девушек ещё много праздников, и ближайший — выпускной бал, первый и особенный бал в их жизни. А пока… уже буквально через несколько дней у них начнутся школьные экзамены. Прощание с родной школой надолго останется в сердцах ребят. В добрый путь, выпускники!

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.