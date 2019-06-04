Хотите узнать больше про истребитель пятого поколения F-35? Посмотрите видеоэкскурсию

Источник материала: Tut.by

Компания Lockheed Martin, производящая самый массовый на сегодняшний день истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, сделала фанатам авиации настоящий подарок. На Youtube-канале авиагиганта появилось видео , на котором можно в подробностях рассмотреть истребитель не только снаружи, но и отчасти внутри.

Видео 360-градусное, то есть вы можете покрутить изображение, чтобы лучше рассмотреть детали истребителя. Летчик-испытатель Тони «Brick» Уилсон сопровождает ролик своими комментариями о различных системах самолета — вооружении, двигателе, стелс-технологиях.

Ближе к концу видео Тони демонстрирует симуляционный шлем, в котором можно ощутить себя пилотом, сидящем в виртуальной, но реалистичной кабине F-35.

На сегодняшний день F-35 является единственным крупносерийным самолетом пятого поколения. В общей сложности модификации истребителя налетали уже порядка 200 000 часов, буквально на днях был выпущен 400-й по счету экземпляр, и заполучить F-35 в свой авиапарк желают многие страны. К 2023 году Lockheed Martin планирует выпустить уже более 1000 самолетов этого типа.