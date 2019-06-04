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Дом на Маркса, откуда со скандалом выселяли жильцов, перекрасили. Вот каким он стал

05.06.2019 15:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

История с ремонтом дома на Карла Маркса, 17, расположенного в центре Минска, стала известна на всю страну в сентябре прошлого года. Тогда, напомним, здание признали предаварийным и на время его укрепления выселили всех жильцов, многие из которых — родтсвенники ветеранов КГБ и МВД. Люди вернулись домой через три месяца, а работы продолжились. Сейчас идет финальная покраска фасада, и со стороны улицы Карла Маркса уже убраны строительные леса и ограждения. Как изменился дом — читайте в материале.



Дом на Маркса, 17 — ведомственный, квартиры в нем предназначались для сотрудников МВД и КГБ. Здание носит статус историко-культурной ценности, из-за чего все фасадные работы выполняются под надзором научного руководителя. Он следит за применением материалов и соблюдением технологии при выполнении работ.



— Фасадные работы выполнены на 90%: заменена кровля, установлены ограждения и водосточная система. Уже можно говорить о том, что внешне дом становится таким, как было предусмотрено проектом по его реставрации, — рассказал главный инженер ЖКХ Ленинского района Виктор Муравицкий.


Главный инженер ЖКХ ленинского района. Фото: Марина Серебрякова

Проект реставрации здания, а также новое цветовое решение фасада, было разработано ООО «ИнжСпецСтройПроект». Раньше, напомним, дом был окрашен в оливковый цвет. Сейчас — бело-розовый.

Учитывая статус дома, фасадные работы проводят специалисты по реставрации.

— Это не просто покраска дома. Даже под шпатлевку стен разрабатывались специальные смеси, а также краска. Перед тем, как красить фасад, старую краску смывали водой под высоким давлением, потом уже шпатлевали и наносили новую. Кроме этого, если заметили, на фасаде выполнена и рустовка — она требует особого навыка.


Напомним, в этом доме планировали открыть кафе и магазин. Но, по словам главного инженера, говорить о скором их открытии еще рано. Пока к завершению подходят лишь фасадные работы. Внутри еще ведется работы по замене системы газопровода.


— Строительные леса до конца недели будут уже сняты и перенесены во двор дома. В течении двух недель дворовой фасад также будет приведет в надлежащий вид. А вот вход во двор, пока не закончится капремонт дома, будет закрыт ограждением. Чтобы он не портил вид улицы, его закроют специальным баннером.


К слову, на фасаде дома специалисты поставили контрольные маяки, чтобы дальше отслеживать состояние его фундамента. Ведь именно из-за плохого состояния фундамента и было связано выселение жильцов. Фундамент укрепили по всему периметру дома, однако он еще требует наблюдения.


 
Теги: Минск
 
 
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