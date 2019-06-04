С 1 сентября можно будет оформлять автогражданку в электронном виде

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Заключить договор можно будет через любой гаджет, имеющий выход в Интернет, и в любое время, поскольку сервис станет работать круглосуточно, без выходных.

На сайте страховой компании надо будет ввести необходимые данные, произвести оплату страховки. На телефон или компьютер придет визуальная форма договора, которую при желании можно распечатать. Автоматически информация о заключенном договоре поступит в базу данных.

— Автовладельцу иметь при себе этот документ теперь не обязательно. Сотрудник ГАИ сможет проверить наличие договора сам по базе (по номеру автомобиля), — отметил Сергей Осенко.