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Более 80 млн пользователей Huawei, включая белорусов, обновили смартфоны до EMUI 9

05.06.2019 15:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Количество пользователей, обновивших смартфоны до EMUI 9, превысило 80 млн по всему миру, сообщила компания Huawei.

По оценкам Huawei, к концу июня это число достигнет 100 млн.

EMUI 9 обеспечивает более комфортное взаимодействие с мобильным устройством за счет интуитивного пользовательского интерфейса, удобной полноэкранной навигации жестами и инновационной технологии ускорения обработки графических данных GPU Turbo.

Также среди нововведений:

  • Увеличено время автономной работы системы;
  • Уменьшено время запуска приложений (например, время загрузки Instagram сократится на 12%);
  • Добавлен новый менеджер паролей, который будет шифровать и автоматически заполнять пароли при сканировании лица или отпечатка пальцев.

Интерфейс EMUI 9 доступен для смартфонов Huawei Mate 10, выпущенных в 2017 году, а также для Huawei P20, Mate RS и nova 3, выпущенных в 2018 году. Смартфоны Mate 9, P10 и nova3i, которые вышли в 2016, 2017 и 2018 году, тоже будут получать обновления.

Как сообщили в белорусском бизнес-подразделении потребительских устройств Huawei CBG, согласно плану компании, обновление операционной системы Android 9 + EMUI 9 получат в Беларуси следующие модели Huawei: P10 Plus, P10, Mate20 lite, P20 lite, а также Honor 8x. Получать обновление пользователи будут на поэтапной основе, начиная с сегодняшнего дня.

Для обновления телефона до Android 9 и EMUI 9 необходимо следовать инструкциям на экране смартфона (Настройки > Обновление ПО). При получении уведомления провести процедуру установки, следуя наэкранным инструкциям. Кроме того, можно подписаться на обновления EMUI через Hicare (обновление через Hicare доступно не во всех странах и регионах).

За обновлением интерфейса также можно обратиться к сотрудникам фирменного Центра сервисного обслуживания Huawei (г. Минск, пр-т Независимости, 53). Push-уведомления о новом обновлении будут появляться в разное время в зависимости от страны. Информация о текущей версии EMUI доступна в телефоне (Настройки > Система > О телефоне).

Справочно: Потребительская бизнес-группа корпорации Huawei (Huawei CBG) является одним из трех подразделений, которое занимается производством смартфонов, ПК, планшетов, носимых устройств, разработкой облачных сервисов и др. Huawei открыла 15 R&D центров – в США, Германии, России, Индии и Китае. Глобальная сеть Huawei построена на 30-летнем опыте в телекоммуникационной отрасли и предназначена для предоставления новейших технологических достижений для потребителей во всем мире.

Белорусский офис корпорации — ООО "БелХуавэй Технолоджис" открыт в 2007 году. В Беларуси Huawei работает со всеми операторами связи, занимает 1-е место на рынке по поставкам транспортного оборудования DSLAM, GPON, DWDM, оборудования фиксированного доступа NGN, IMS и беспроводного стандарта связи UMTS, находится на 3-м месте среди поставщиков оборудования стандарта GSM и уже третий год подряд является лидером по доле беларусского рынка смартфонов. Более подробная информация о потребительской бизнес-группе Huawei Беларусь — на сайте http://huawei.by, а также в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Instagram и на YouTube.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество пользователей, обновивших смартфоны до EMUI 9, превысило 80 млн по всему миру, сообщила компания Huawei. По оценкам Huawei, к концу июня это число достигнет 100 млн....
 
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