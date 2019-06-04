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Тренинг-интенсив по маркетингу с Игорем Манном пройдет в Минске

05.06.2019 15:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ежегодный тренинг по маркетингу с Игорем Манном пройдет 18 июня в отеле DoubleTree by Hilton. Совместно с тренером Дмитрием Турусиным спикер расскажет, как правильно запустить и отладить маркетинг для вашего бизнеса, чтобы увеличить поток клиентов и свою прибыль. Генеральный партнер тренинга – банк ВТБ (Беларусь).

"Кто не будет в этот день с нами – не переживайте, в вашей жизни просто ничего не поменятся" – говорят организаторы тренинга "Маркетинг v1. космос". Однако не стоит забывать, что самый верный путь к стагнации бизнеса – не внедрять новые инструменты.

Почему маркетинг не взлетает? Какие каналы продаж наиболее эффективны? Что такое жизненный цикл продукта и как это поможет? Как удержать и вернуть клиентов? Спикеры интенсива дают четкую систему, которая поможет вашему бизнесу перейти на новый уровень.

Вы когда-нибудь были на тренингах, которые проходили как лекция в университете? Формат встречи "Маркетинг v.1 космос" совершенно иной – это интенсив, где два спикера постоянно работают с аудиторией: мозговые штурмы, тесты, чек-листы, задания, упражнения, проверка, рекомендации.

"Это очень правильный и актуальный семинар, который позволяет понять, за счет чего компания может быть успешной. Игорь Манн, действительно, маркетолог №1. Те методики, которые я получил на тренинге – это то, что будет позволять моей компании работать эффективно", – поделился впечатлениями от предыдущего интенсива с Игорем Манном директор компании "Цифроград-Уфа" Азат Исангулов.

Только раз в году более 300 человек смогут пройти на интенсив "Маркетинг v.1 космос" и получить план того, где и как нужно оказаться, чтобы "выжать" максимум для своего бизнеса, повысить продажи и уйти в отрыв от конкурентов.

О спикерах тренинга

Игорь Манн – маркетолог-практик. За 20 лет он работал директором по маркетингу, коммерческим директором, региональным директором. Первоклассный лектор, организатор 12 уникальных программ открытых тренингов и трех корпоративных программ. Автор более десяти книг, ставших бестселлерами, и сооснователь одного из авторитетных бизнес издательств деловой литературы в России – "Манн, Иванов и Фербер".

Дмитрий Турусин – автор тренингов "Точки контакта" и "Маркетинг v1Космос!". Соавтор бестселлера "Точки контакта. Рабочая тетрадь для улучшения маркетинга" (пять переизданий). Занимался маркетингом в Enter/Связной и PR-агентстве PR Partner. Сооснователь проекта Krostu.com. Провел открытые тренинги в Турции, Латвии, Узбекистане, а также в более чем 14 городах России.

 
 
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Ежегодный тренинг по маркетингу с Игорем Манном пройдет 18 июня в отеле DoubleTree by Hilton. Совместно с тренером Дмитрием Турусиным спикер расскажет, как правильно...
 
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