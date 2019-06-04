Беларусь заинтересована в развитии сети центров поддержки технологий и инноваций при участии ВОИС – Румас

Источник материала: Интерфакс

Беларусь заинтересована в развитии с участием Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) сети центров поддержки технологий и инноваций, заявил премьер-министр страны Сергей Румас на встрече с Генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри в среду.

"Мы заинтересованы в развитии с участием ВОИС сети центров поддержки технологий и инноваций, реализации национального проекта в сфере интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций, внедрении новых информационных платформ в деятельность Национального центра интеллектуальной собственности в целях повышения эффективности его работы", - сказал Румас, которого цитирует его пресс-служба.

Кроме того, продолжил премьер-министр, Минск рассчитывает на более широкое участие белорусских специалистов в образовательных программах ВОИС, "поскольку перед нами стоит задача подготовить специалистов, которые способны управлять инновационным продуктом".

Руководитель правительства отметил, что Беларусь придает большое значение сотрудничеству с ВОИС и высоко оценивает все возрастающую роль организации в мире, увеличение ее влияния.

Он с удовлетворением констатировал, что в последнее время сторонам удалось значительно расширить взаимодействие. Во многом это произошло благодаря принятой стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы.

"Сегодняшний визит дает нам возможность оценить достигнутые результаты, обменяться мнениями о мировых тенденциях, а также поставить амбициозные цели на будущее", - сказал Румас.

Премьер-министр обратил внимание, что сотрудничество с ВОИС важно для Беларуси также с точки зрения завершения процесса по вступлению страны в ВТО. "Мы находимся на финальной стадии, и для нас очень важны ваши рекомендации по решению вопросов интеллектуальной собственности в этой системе. Мы рассчитываем на активизацию обмена опытом и поддержку ВОИС", - отметил он.

В целом Румас выразил надежду на то, что после нынешнего визита директора ВОИС сотрудничество Беларуси с этой организацией выйдет на более высокий уровень.

Как проинформировали в пресс-службе, по итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ВОИС.

ВОИС - международная организация, координирующая международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Членами ВОИС являются 192 государства. Основные цели организации - содействие охране прав на объекты интеллектуальной собственности посредством сотрудничества государств, осуществление административных функций по международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности.