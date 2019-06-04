Мужчина убил жену, а затем порезал себя, чтобы скрыть преступление

Источник материала: Интерфакс

Следователи устанавливают обстоятельства убийства жительницы Барановичей, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, 4 июня жителю Барановичей сообщили о том, что жена его сына не вышла на работу. Получив указанное сообщение, мужчина направился по месту жительства семьи 33-летнего сына, где обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти", - рассказали в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса, проинформировали там.

С учетом данных, полученных в ходе работы следственно-оперативной группы, подозреваемым по уголовному делу признан муж женщины, который обнаружен в квартире без сознания с колото-резаными ранениями.

Как отметили в ведомстве, по предварительной версии, мужчина причинил себе телесные повреждения с целью сокрытия совершенного им деяния. В настоящее время он находится на излечении в учреждении здравоохранения. Расследование продолжается.