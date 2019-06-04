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Дело Роналду об изнасиловании прекращено

05.06.2019 15:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Суд Лас-Вегаса прекратил рассмотрение иска в отношении футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняли в изнасиловании американки Кэтрин Майорга, сообщает Bloomberg.

По данным издания, заявление о добровольном прекращении процесса поступило в суд в мае 2019 года. При этом не уточняется, было ли заключено дополнительное соглашение между истцом и ответчиком. Адвокаты со стороны Роналду и Майорги отказались давать комментарии.

Майорга  утверждала, что футболист изнасиловал её в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе, после чего у неё развилась клиническая депрессия.

 
 
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Суд Лас-Вегаса прекратил рассмотрение иска в отношении футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняли в изнасиловании американки Кэтрин Майорга, сообщает Bloomberg.
 
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