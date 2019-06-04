Дело Роналду об изнасиловании прекращено

Источник материала: Интерфакс

Суд Лас-Вегаса прекратил рассмотрение иска в отношении футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняли в изнасиловании американки Кэтрин Майорга, сообщает Bloomberg .

По данным издания, заявление о добровольном прекращении процесса поступило в суд в мае 2019 года. При этом не уточняется, было ли заключено дополнительное соглашение между истцом и ответчиком. Адвокаты со стороны Роналду и Майорги отказались давать комментарии.

Майорга утверждала, что футболист изнасиловал её в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе, после чего у неё развилась клиническая депрессия.