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РФ предлагает обнулить на три года пошлины на ввоз в ЕАЭС вертолетных двигателей
Источник материала: Интерфакс
Правительство РФ предложило обнулить таможенные пошлины на ввоз на территорию ЕАЭС отдельных видов турбовинтовых двигателей и газовых турбин для производства вертолетов.
Соответствующий проект решения коллегии ЕЭК размещен на правовом портале ЕАЭС.
Речь идет о двигателях и турбинах, выпуск которых в России пока не налажен. Производство отечественных аналогов ожидается только через 6-8 лет.
Как отмечается, нулевую ставку предлагается установить на три года "при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара".
"Предложение РФ направлено на снижение затрат на закупку авиационных двигателей и турбин и повышение конкурентоспособности производимой авиационной техники", - указано в опубликованных материалах.
Общественное обсуждение документа продлится до 23 июня.
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Правительство РФ предложило обнулить таможенные пошлины на ввоз на территорию ЕАЭС отдельных видов турбовинтовых двигателей и газовых турбин для производства...
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