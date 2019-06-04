Источник материала: Интерфакс

Мюзикл на льду "Руслан и Людмила" станет прекрасным предновогодним подарком для всех поклонников фигурного катания. Продюсер и идейный вдохновитель проекта, одна из самых титулованных российских фигуристок Татьяна Навка сама выйдет на лед в роли Людмилы. Спектакли пройдут в "Минск-Арене" 30 ноября.

После премьеры в России шоу получило немало восторженных отзывов, удивив зрителей и звездным актерским составом, и мастерством режиссуры, и визуальным воплощением.

В главных ролях мюзикла на льду задействованы мировые звезды фигурного катания, олимпийские чемпионы и победители международных соревнований: Татьяна Навка (Людмила), Петр Чернышев (Руслан), Маргарита Дробязко (Наина), Повилас Ванагас (Финн), Виктор Петренко (князь Владимир), Артур Гачинский (Рогдай), Юко Кавагути (Рыбачка), Александр Смирнов (Ратмир).

Музыка для мюзикла была специально написана композитором Романом Игнатьевым и группой "Sunny from the Moon", главных героев озвучили звезды российской эстрады: Людмила – Ани Лорак, Руслан – Александр Панайотов, Черномор – Филипп Киркоров.

Почти год полторы тысячи специалистов трудились над реализацией этого проекта, максимально задействовав достижения современной хореографии, сценографического и постановочного искусств, возможности компьютерной 3D-графики и визуальных эффектов.

Результат получился впечатляющим: волшебный мир пушкинской сказочной поэмы создают на льду 8 тонн декораций. Благодаря оригинальным режиссерским решениям постановщика шоу Алексея Сеченова все, что создано гением Пушкиным, будет воплощено с фантазией и размахом: и парящий в небесах злой колдун Черномор, и говорящая голова могучего воина, и мрачные леса, и волшебные дворцы.

Особого интереса зрителей заслуживают костюмы, в создании которых было задействовано 30 костюмеров. Им удалось создать 120 ярких сценических образов, которые можно считать по-настоящему уникальными: большая часть костюмов была сшита и мастерски декорирована вручную, как это происходит в мире высокой моды.



Сама Навка за время спектакля сменит несколько красочных нарядов – каждый из них также ручной работы и расшит сверкающими кристаллами.

Татьяна Навка признается, что была очарована сказкой с детства, но решилась на такой масштабный проект только благодаря дочери: "В какой-то момент, читая младшей дочке "Руслана и Людмилу", я поняла, что на льду это многогранное, глубокое произведение будет выглядеть просто волшебно. Согласна, что оно совсем не простое, поэтому мне было очень важно сделать эту сказку интересной и понятной и детям, и взрослым. Надеюсь, что с таким звездным составом фигуристов и музыкантов сказка будет раскрыта с новой стороны, сохранив при этом свой неповторимый пушкинский колорит. Хочется, чтобы после шоу каждому зрителю захотелось взять в руки книгу и подарить удивительный мир чтения себе, своим детям, внукам, помочь им осознать всю значимость классики в обретении опыта, художественного вкуса, духовности".

Мюзикл "Руслан и Людмила" будет представлен белорусским поклонникам фигурного катания 30 ноября в 11:00 и 15:00 в “Минск-Арене”.

Цены билетов: от Br15 до 45.

Инфолиния: (17) 293-03-94

Купить билеты можно на сайте сайте kvitki.by , а также в кассах города.