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Главы военных ведомств стран СНГ приглашены в Россию на форум "Армия-2019"

05.06.2019 14:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министры обороны стран СНГприглашены на Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2019", который пройдет в России 25-30 июня, сообщили в пресс-службе Военного инновационного технополисам (ВИТ) "ЭРА" в среду.

"Тематическая выставка, посвященная форуму, была развернута в ВИТ "ЭРА". Приглашая глав оборонных ведомств стран СНГ на форум, организаторы мероприятия сообщили о готовности принять и других гостей, в частности, представителей официальных делегаций, предприятий и компаний иностранных государств", - заявили в пресс-службе.

Выставка в технополисе организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны России.

В среду на базе ВИТ "ЭРА" прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ. После него руководители военных ведомств стран СНГ ознакомились с лабораторной базой технополиса.

"В настоящее время известно, что из десяти национальных экспозиций, которые планируются на форуме "Армия-2019", четыре будут представлены странами СНГ: Арменией, Азербайджаном, Беларусью и Казахстаном", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ проводит форум "Армия" ежегодно начиная с 2015 года. Сегодня это одна из ведущих выставок высокотехнологичной продукции и технологий.

МВТФ "Армия-2019" пройдет в Подмосковье на базе выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".

По предварительным оценкам организаторов, участие в форуме примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов своей продукции. Как ожидается, суммарная посещаемость мероприятий форума превысит 1 млн человек.

 
 
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Министры обороны стран СНГприглашены на Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2019", который пройдет в России 25-30 июня, сообщили в пресс-службе...
 
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