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Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выйти на след подозреваемого по голосу и запаху. Белорусские судэксперты 5 июня продемонстрировали новейшее оборудование для оперативного осмотра мест происшествий и проведения срочных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В арсенале – несколько десятков уникальных мобильных комплексов. Оптический автомобильный эндоскоп, инспекционная камера для смартфона, а также «Живой сканер» – комплекс позволяет проводить дактилоскопирование без применения специальной краски. А беспроводной передатчик данных обнаруженных отпечатков может отправлять и принимать информацию даже под водой.
Есть теперь у наших судэкспертов и детектор валют, а также образцы техники, которые помогают получить и проанализировать память мобильных телефонов.
Ростислав Курсевич, начальник отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
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Новости Беларуси. Выйти на след подозреваемого по голосу и запаху. Белорусские судэксперты 5 июня продемонстрировали новейшее оборудование для оперативного...
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