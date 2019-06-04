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Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм

05.06.2019 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выйти на след подозреваемого по голосу и запаху. Белорусские судэксперты 5 июня продемонстрировали новейшее оборудование для оперативного осмотра мест происшествий и проведения срочных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм

В арсенале – несколько десятков уникальных мобильных комплексов. Оптический автомобильный эндоскоп, инспекционная камера для смартфона, а также «Живой сканер» – комплекс позволяет проводить дактилоскопирование без применения специальной краски. А беспроводной передатчик данных обнаруженных отпечатков может отправлять и принимать информацию даже под водой.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм

Есть теперь у наших судэкспертов и детектор валют, а также образцы техники, которые помогают получить и проанализировать память мобильных телефонов.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм

Ростислав Курсевич, начальник отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
На данный момент введена в эксплуатацию после модернизации взрывозащитная камера для исследования взрывоопасных объектов массой до 400 граммов. Скорость проведения экспертиз увеличится.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Мы заключили соглашение о международном сотрудничестве с более чем 30 государствами, интерес большой к нашему опыту. Сфера судебной экспертизы, как и многие другие сферы, это открытое информационное пространство. Идет постоянно обмен информацией и все, что есть самое лучшее, самое передовое, мы изучаем, оцениваем и внедряем.

Судэксперты продемонстрировали новое оборудование ко II Европейским играм

Благодаря современному техническому оснащению эксперты Государственного комитета судебных экспертиз готовы оперативно помочь коллегам из правоохранительных ведомств и в максимально короткие сроки провести необходимые исследования.

Люди в материале: Ростислав Курсевич, Андрей Швед
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Выйти на след подозреваемого по голосу и запаху. Белорусские судэксперты 5 июня продемонстрировали новейшее оборудование для оперативного...
 
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