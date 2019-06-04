ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тормозят ли развитие детей гаджеты?

05.06.2019 15:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Учёные проводили исследование, что социальные сети, Интернет и использование мобильных телефонов тормозят и эмоциональное, и психическое развитие ребёнка, не говоря уже о физическом. Так ли это, узнали в программе «Большой город».

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Здесь нужно всё разумно использовать, все достижения современной науки и техники. Если оно позволяет, действительно, использовать интернет-ресурсы для оперативного подключения к какой-то базе данных и использование этой информации в образовательном процессе это одна сторона вопроса.

Тормозят ли развитие детей гаджеты?

Другая сторона вопроса когда огромное интернет-пространство может привести ребёнка в какую-то деструктивную среду и, наоборот, иметь обратный эффект, когда дети становятся заложниками какого-то сетевого общения деструктивного характера, и это отражается не только на их эмоциональном состоянии, а иногда приводит к каким-то печальным результатам. Родители, конечно, должны знать, чем интересуются их дети и насколько безопасными являются те страницы сайта и та информация, на которую выходит ребёнок, с которой он знакомится.

Люди в материале: Анна Рысевец
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учёные проводили исследование, что социальные сети, Интернет и использование мобильных телефонов тормозят и эмоциональное, и психическое развитие ребёнка, не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как проблемный дом на улице Широкой прошёл обследование и к чему оно привело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика