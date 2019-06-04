Тормозят ли развитие детей гаджеты?

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Учёные проводили исследование, что социальные сети, Интернет и использование мобильных телефонов тормозят и эмоциональное, и психическое развитие ребёнка, не говоря уже о физическом. Так ли это, узнали в программе «Большой город» .

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Здесь нужно всё разумно использовать, все достижения современной науки и техники. Если оно позволяет, действительно, использовать интернет-ресурсы для оперативного подключения к какой-то базе данных и использование этой информации в образовательном процессе – это одна сторона вопроса.





Другая сторона вопроса – когда огромное интернет-пространство может привести ребёнка в какую-то деструктивную среду и, наоборот, иметь обратный эффект, когда дети становятся заложниками какого-то сетевого общения деструктивного характера, и это отражается не только на их эмоциональном состоянии, а иногда приводит к каким-то печальным результатам. Родители, конечно, должны знать, чем интересуются их дети и насколько безопасными являются те страницы сайта и та информация, на которую выходит ребёнок, с которой он знакомится.