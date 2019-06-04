|
Новые машины получили сотрудники ГАИ
Источник материала: СТВ
Сотрудники столичной Госавтоинспекции получили ключи от новых служебных автомобилей, рассказали в программе
Обновят автопарк вскоре и подразделения милиции по всей стране. Сейчас сотрудники проходят тщательную подготовку ко II Европейским играм. Укрепляют знания законов, изучают английский и повторяют правила этикета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники столичной Госавтоинспекции получили ключи от новых служебных автомобилей, рассказали в программе «Большой город». Новинки стражам дорог особенно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)