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Новые машины получили сотрудники ГАИ

05.06.2019 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сотрудники столичной Госавтоинспекции получили ключи от новых служебных автомобилей, рассказали в программе «Большой город». Новинки стражам дорог особенно пригодятся в преддверии II Европейских игр. Новые 23 автомобиля – отечественного производства.

Новые машины получили сотрудники ГАИ

Обновят автопарк вскоре и подразделения милиции по всей стране. Сейчас сотрудники проходят тщательную подготовку ко II Европейским играм. Укрепляют знания законов, изучают английский и повторяют правила этикета.

Новые машины получили сотрудники ГАИ

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции получили ключи от новых служебных автомобилей, рассказали в программе «Большой город». Новинки стражам дорог особенно...
 
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