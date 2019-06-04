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В Беларуси водителям разрешат не иметь при себе бумажную страховку

05.06.2019 15:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси водителям разрешат не иметь при себе бумажную страховку
Фото из открытых источников

Как стало известно, с 1 сентября договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств можно будет оформить в электронном виде, пишет БЕЛТА. Как пояснил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей ОСЕНКО, заключение договора в электронном виде относится только к рынку внутреннего страхования и не распространяется на договоры страхования «Зеленая карта».

В Беларуси водителям разрешат не иметь при себе бумажную страховку Можно ли узнать в Интернете, действует ли страховка на автомобиль?

«Мы прилагаем усилия, чтобы уйти от бумажной формы заключения договора страхования. Автовладельцам не нужно будет возить с собой бумажную версию документа, поскольку данные о страховании занесут в специальную базу. Сотрудник ГАИ через нее сможет проверить наличие у водителя страховки», – отметил Сергей Осенко.

Оформить «автогражданку» можно будет онлайн на сайте страховой компании. Сервис будет работать круглосуточно и без выходных. Как пояснил заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Сергей РАБЕЦКИЙ, заключить договор страхования можно с любого гаджета, имеющего выход в Интернет. На сайте выбранной страховой компании нужно ввести свои данные и оплатить услугу. После подтверждения оплаты на адрес электронной почты автовладельцу направят документ. Проверить наличие заключенного договора можно будет по ссылке.

Кроме того, специалисты напомнили, что увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро, снижены страховые взносы по договорам внутреннего страхования для электромобилей (с 43,1 евро до 23,9 евро на год) и гибридных автомобилей (с 59,7 евро до 33,2 евро). Эти нововведения предусмотрены указом №175 «О страховании». Новые условия будут применяться по страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 года.

 
 
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Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября 2019 года можно будет оформить в электронном виде.
 
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