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Газон воскрес. Как выглядит поле стадиона «Динамо» перед II Европейскими играми

05.06.2019 15:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Газон минского «Динамо», непрезентабельно выглядевший в апреле и напугавший впечатлительных зрителей большими проплешинами, с наступлением теплой погоды пришел в норму. От проплешин не осталось и следа.

Фото футбольного поля опуликовано на странице «Арены Беларуси. Строительство и реконструкции» ВКонтакте.


Воскресший газон стадиона Динамо. С застеленными беговыми дорожками уютнее… Фото: Арены Беларуси. Строительство и реконструкции.

Сейчас стадион «Динамо» готовится к церемонии открытия II Европейских игр. Она пройдет 21 июня. На фото видно, что беговые дорожки, которые уложены по периметру футбольного поля, укрыты специальным материалом. Что-то похожее можно было видеть во время недавнего финала Лиги Европы в Баку.

В апреле появление множества проплешин на поле после зимы в футбольном клубе «Динамо-Минск» объяснили тем, что газон не успел восстановиться после заключительного матча прошлого сезона против минского «Торпедо», который состоялся 2 декабря 2018-го. Причем трава пострадала не только от проведения этой встречи, но и при подготовке поля, которое пришлось срочно чистить от снега. И в холодную апрельскую погоду трава не смогла нормально прорасти.


Скриншот трансляции 14 апреля «Динамо» (Минск) — «Городея», источник АБФФ

Вообще же проблемы с качеством футбольного газона после зимы для стран, чей климат схож с белорусским, и даже мягче, довольно привычны. Особенно если на поле выпадает большая нагрузка поздней осенью и в начале зимы.

Из характерных белорусских примеров можно вспомнить, как плохо перезимовал газон «Борисов-Арены» в сезоне-2014/15. До поздней осени там играли групповые турниры еврокубков БАТЭ и минское «Динамо», а также проводила домашние встречи сборная Беларуси. В итоге весной 2015-го поле было в плохом состоянии, несмотря на все старания работников, обслуживавших газон.

Теперь поле стадиона «Динамо» ждут новые испытания — церемонии открытия и закрытия Европейских игр. Правда, организаторы уверяют, что предусмотрели комплекс мер по защите газона от повреждений. Они говорят, что все оборудование, предназначенное для церемоний, будет смонтировано на специальном помосте (над газоном). Во время открытия и закрытия Игр сам газон задействован не будет.

Генеральная репетиция церемонии открытия Европейских игр запланирована на 19 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Газон минского «Динамо», непрезентабельно выглядевший в апреле и напугавший впечатлительных зрителей большими проплешинами, с наступлением теплой погоды пришел...
 
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