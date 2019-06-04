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Газон воскрес. Как выглядит поле стадиона «Динамо» перед II Европейскими играми
Источник материала: Tut.by
Газон минского «Динамо»,
Фото футбольного поля опуликовано на
Сейчас стадион «Динамо» готовится к церемонии открытия II Европейских игр. Она пройдет 21 июня. На фото видно, что беговые дорожки, которые уложены по периметру футбольного поля, укрыты специальным материалом. Что-то похожее можно было видеть во время недавнего финала Лиги Европы в Баку.
В апреле появление множества проплешин на поле после зимы в футбольном клубе «Динамо-Минск»
Вообще же проблемы с качеством футбольного газона после зимы для стран, чей климат схож с белорусским, и даже мягче, довольно привычны. Особенно если на поле выпадает большая нагрузка поздней осенью и в начале зимы.
Из характерных белорусских примеров можно вспомнить, как плохо перезимовал газон «Борисов-Арены» в сезоне-2014/15. До поздней осени там играли групповые турниры еврокубков БАТЭ и минское «Динамо», а также проводила домашние встречи сборная Беларуси. В итоге весной 2015-го поле было в плохом состоянии, несмотря на все старания работников, обслуживавших газон.
Теперь поле стадиона «Динамо» ждут новые испытания — церемонии открытия и закрытия Европейских игр. Правда, организаторы
Генеральная репетиция церемонии открытия Европейских игр запланирована на 19 июня.
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Газон минского «Динамо», непрезентабельно выглядевший в апреле и напугавший впечатлительных зрителей большими проплешинами, с наступлением теплой погоды пришел...
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