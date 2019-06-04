Газон воскрес. Как выглядит поле стадиона «Динамо» перед II Европейскими играми

Источник материала: Tut.by

Газон минского «Динамо», непрезентабельно выглядевший в апреле и напугавший впечатлительных зрителей большими проплешинами, с наступлением теплой погоды пришел в норму. От проплешин не осталось и следа.

Фото футбольного поля опуликовано на странице «Арены Беларуси. Строительство и реконструкции» ВКонтакте.



Воскресший газон стадиона Динамо. С застеленными беговыми дорожками уютнее… Фото: Арены Беларуси. Строительство и реконструкции .

Сейчас стадион «Динамо» готовится к церемонии открытия II Европейских игр. Она пройдет 21 июня. На фото видно, что беговые дорожки, которые уложены по периметру футбольного поля, укрыты специальным материалом. Что-то похожее можно было видеть во время недавнего финала Лиги Европы в Баку.

В апреле появление множества проплешин на поле после зимы в футбольном клубе «Динамо-Минск» объяснили тем, что газон не успел восстановиться после заключительного матча прошлого сезона против минского «Торпедо», который состоялся 2 декабря 2018-го. Причем трава пострадала не только от проведения этой встречи, но и при подготовке поля, которое пришлось срочно чистить от снега. И в холодную апрельскую погоду трава не смогла нормально прорасти.



Скриншот трансляции 14 апреля «Динамо» (Минск) — «Городея», источник АБФФ

Вообще же проблемы с качеством футбольного газона после зимы для стран, чей климат схож с белорусским, и даже мягче, довольно привычны. Особенно если на поле выпадает большая нагрузка поздней осенью и в начале зимы.

Из характерных белорусских примеров можно вспомнить, как плохо перезимовал газон «Борисов-Арены» в сезоне-2014/15. До поздней осени там играли групповые турниры еврокубков БАТЭ и минское «Динамо», а также проводила домашние встречи сборная Беларуси. В итоге весной 2015-го поле было в плохом состоянии, несмотря на все старания работников, обслуживавших газон.

Теперь поле стадиона «Динамо» ждут новые испытания — церемонии открытия и закрытия Европейских игр. Правда, организаторы уверяют , что предусмотрели комплекс мер по защите газона от повреждений. Они говорят, что все оборудование, предназначенное для церемоний, будет смонтировано на специальном помосте (над газоном). Во время открытия и закрытия Игр сам газон задействован не будет.

Генеральная репетиция церемонии открытия Европейских игр запланирована на 19 июня.