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Вelarus in focus: безответственность "Транснефти" укрепляет переговорные позиции Беларуси

05.06.2019 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Попытки «Транснефти» перекинуть на правительство возмещение ущерба контрагентам монополии резко усилили позиции нефтяных компаний-противников налогового маневра и монополии «Транснефти» на экспорт.

Вelarus in focus: безответственность "Транснефти" укрепляет переговорные позиции Беларуси
Безответственность «Транснефти» делает возможным союз нефтетрейдеров и правительства, что укрепит переговорные позиции Беларуси по налоговому маневру и ценам на газ, пишет belarusinfocus.info

Убежденность российского Минфина в том, что «Транснефть» должна покрыть ущерб из-за грязной нефти в нефтепроводе «Дружба» встретила отпор самой корпорации, что открыло компанию для резкой критики и обвинений не только со стороны ассоциированных с «Роснефтью» изданий и экспертов, но и проправительственных.

Усиление позиций производителей нефти в РФ в борьбе с транспортным монополистом «Транснефтью» повышает шансы на изменение позиции правительства по налоговому маневру, который уже привел к проблемам на рынке бензина и приостановке инвестиций в российские НПЗ. 

Но даже если эта борьба не приведет к изменению позиции правительства по налоговому маневру, она вполне может подорвать монополию «Транснефти» на транзит нефти и нефтепродуктов. И тот, и другой исход укрепляет позиции Беларуси в переговорах об условиях торговли и транзите нефти с Россией. 


Поэтому наделение посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, имеющего обширные связи в российском энергокомплексе, вице-премьерскими полномочиями по-видимому обоснованно.

Сильным аргументом для склонения мнения Кремля в пользу производителей нефти и против «Транснефти» может послужить статья Financial Times, увязывающая аварию на нефтепроводе «Дружб»а с ухудшением перспектив «Северного потока-2» из-за подрыва репутации России как надежного поставщика и главного партнера Германии в энергетике. 

Действительно, авария на «Дружбе» и, главное, безответственность «Транснефти» в отношении ликвидации ее последствий, а также стремление монополии переложить издержки на контрагентов, укрепляют позиции противников «Северного потока-2» как в ЕС, так и, что важнее, в самой Германии. 

Задержки же проекта «Северный поток-2» укрепляют беларуские переговорные позиции по газу.

 
 
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Попытки «Транснефти» перекинуть на правительство возмещение ущерба контрагентам монополии резко усилили позиции нефтяных компаний-противников налогового...
 
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