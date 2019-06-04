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Как Макей сдал Лукашенко

05.06.2019 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Макей так хотел объяснить странный поступок Лукашенко, что запутался и при этом умудрился напомнить всем об истории с исчезновением оппонентов власти.



В прошлом месяце в Брюсселе состоялись мероприятия, посвященные десятилетию программы Евросоюза «Восточное партнерство». В частности, там встретились руководители входящих в нее стран. 

Александр Лукашенко в очередной раз саммит «Восточного партнерства» проигнорировал, чем вновь вызвал недоумение. Ведь он сам критикует чиновников за «полет на одном крыле», тогда как отношения с Россией давно далеки от идеальных.

Глава МИД Владимир Макей во вторник 4 июня дал объяснение нелогичному шагу своего шефа. По его версии Лукашенко отказался участвовать в юбилейных мероприятиях «Восточного партнерства» из-за сохраняющихся санкций ЕС.

Казус в том, что Макей ранее скармливал журналистам версию о причинах игнора со стороны Лукашенко – и она была другой!

13 мая, находясь в Брюсселе, министр заявил, что глава Беларуси не приехал на саммит, поскольку наша страна и Европейский союз пока не достигли высокого уровня развития отношений. "Визит должен быть максимально результативным, максимально насыщенным. Мы исходим из таких подходов", – уверял тогда Макей.


Две версии, высказанные в течение месяца, выглядят явным перебором, который только подчеркивает странный и загадочный характер поступка Лукашенко.

Более того, Макей при этом умудрился напомнить об истории, от которой Лукашенко не может отмыться до сих пор.

Ведь какие «минимальные» санкции остаются со стороны ЕС? Эмбарго на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы для репрессий внутри страны, а также визовые санкции против Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко, которых считают причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999–2000 годах.


Политический обозреватель Александр Класковский удивляется по этому поводу: "Как-то незаметно, чтобы белорусские силовики сильно страдали от дефицита снаряжения для репрессий... Лезть же в бутылку из-за темной истории с исчезновением оппонентов режима — как-то двусмысленно выглядит, не правда ли?"

 
 
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Макей так хотел объяснить странный поступок Лукашенко, что запутался и при этом умудрился напомнить всем об истории с исчезновением оппонентов власти.
 
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