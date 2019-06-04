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Политологи рассказали об изменениях в «ближнем круге» Путина

05.06.2019 15:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным «Минченко консалтинг», секретарь Совбеза Николай Патрушев и бизнесмен Геннадий Тимченко усилили свое влияние, а спикер Госдумы Вячеслав Володин выбыл из приближенных к президенту.

Политологи рассказали об изменениях в «ближнем круге» Путина
Эксперты «Минченко консалтинг» представили доклад «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» о ближайшем окружении президента России Владимира Путина, сообщает РБК. «Политбюро 2.0» политологи считают самым влиятельным неформальным политическим институтом в стране. Принадлежность к нему авторы доклада устанавливают при помощи неформальных экспертных интервью с представителями российских элит. В экспертную панель входит более сотни человек.

По мнению политологов Константина Калачева и Николая Миронова, система власти в стране слишком закрытая для точной оценки веса, приближенности к президенту и влияния на него. Важную роль в ней играют неформальные личные отношения, считает Калачев. Миронов утверждает, что президент «старается максимально сохранять баланс в своем ближнем круге и минимизировать конфликты».

В докладе «Минченко консалтинг» говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации членов ближнего круга Владимира Путина. В частности, в силу ухудшения отношений с Западом и роста вероятности мобилизационного сценария усилились позиции секретаря Совбеза Николая Патрушева. По мнению экспертов, аппарат Совбеза становится четвертым контуром «Большого правительства» наряду с администрацией президента, правительством и ключевыми госкорпорациями. Патрушев стал ключевым переговорщиком с США, поскольку «ореол токсичности» вокруг любых неформальных контактов с представителями американской стороны повышает дипломатическую роль спецслужб, считают в «Минченко консалтинг». 

По словам Калачев, силовики формируют для президента не только картину мира, но и влияют на отношение к тем или иным личностям. 


В последние годы в ближний круг президента вернулся основатель Volga Group Геннадий Тимченко, исключенный оттуда политологами в 2016 году из-за «снижения активности». Проекты бизнесмена в области экономики успешно развиваются, у него появляется все больше союзников в исполнительной власти. Ключевым проектом Тимченко эксперты считают развитие инфраструктуры Северного морского пути. Позиции бизнесмена усилились за счет сотрудничества с владельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и братьями Ковальчуками. 

Последние отвечают за новую энергетику, Арктику и научно-образовательную политику. Влияние Ковальчуков выросло после назначения врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, считают политологи. 

Также укрепились позиции главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Его считают неформальным куратором энергетики с влиянием на силовиков. Эксперты отмечают, что в аппаратных конфликтах влияние Сечина у тся сдерживать только в случае создания коалиции нескольких членов или кандидатов в члены «Политбюро 2.0». 

После успешного завершения строительства Крымского моста значительно улучшил свои позиции Аркадий Ротенберг. Он стал привилегированным подрядчиком больших инфраструктурных проектов с влиянием на РЖД и Минтранс, отмечают эксперты. 

Министр обороны Сергей Шойгу и глава «Ростеха» Сергей Чемезов курируют сферу обороны и военно-промышленного комплекса. В условиях «деградации дипломатических инструментов» также растет роль армии. Политологи считают Шойгу неформальным куратором нескольких регионов и, согласно соцопросам, одним из наиболее популярных в стране политиков. 

«Ростех» поглощает промышленные активы (в частности, ОАК), развивает экспансию в новые сектора экономики (мусор, ретейл, цифровая экономика и т.д.) и расширяет влияние на региональные элиты. Мэр Москвы Сергей Собянин занимается развитием столичной агломерации и курирует пул регионов, считают эксперты. 

Неочевидная позиция в «Политбюро 2.0» у премьер-министра Дмитрия Медведева. Он лично курирует нацпроекты, однако при этом его командный и символический ресурс снижается, а ориентированный на его команду бизнес слабеет (упоминается, в частности, арест братьев Магомедовых). 

В докладе отмечается, что в условиях усиления влияния «Политбюро 2.0» на министров роль противовеса играют вице-премьеры, которым лично доверяет Путин. 

По версии «Минченко Консалтинг», из ближайшего круга президента выбыл спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он снизил влияние на политические партии и ОНФ и понес потери в своей региональной сети. Эксперты замечают, что в «высшей лиге» российской элиты остаются только фигуры, курирующие значимые отрасли и проекты. 

Ранее авторы доклада публиковали оценку ресурсов членов «Политбюро 2.0» в баллах, однако в этот раз этого сделано не было, отметил председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. «Сложно оценить выводы и динамику позиций, поскольку авторы впервые не раскрыли аналитический инструментарий оценки ресурсов. А вся модель «политбюро» — если подходить к ней именно как к аналитической модели — только на этом и основана», — сказал Бадовский. 


Члены ближнего круга президента набирают влияние за счет перераспределения ресурсов от региональных элит и частных компаний. Связанные с государством компании осваивают новые сектора экономики или формируют рынки с нуля (например, мусороперерабатывающая индустрия). Фигуры из «Политбюро 2.0» претендуют на кураторство большого объема ресурсов, чтобы исключить возможность безболезненного расформирования своих структур или передачи их другим членам элиты. В итоге доля госструктур в экономике растет на фоне снижения влияния крупного бизнеса, представителям которого теперь чаще отводится роль младших партнеров операторов госпроектов. 

Аналогичный подход применяется в политике. Вместо конкуренции там ставят на технократов, отмечают в «Минченко консалтинг». Из центра в регионы делегируют управленцев, которые не имеют связей с местными элитами. Технократов используют для подготовки федеральных менеджеров, борьбы с «региональной фрондой» и снижения сепаратистского потенциала.

Вызовом для мировых элит политологи считают антиистеблишментную волну, которая коснулась и России, что привело к ряду поражений на региональных выборах и протестам по федеральной и региональной повестке. В обществе возник запрос на политиков нового типа. По мнению политологов, старые способы борьбы с этой волной — антиноменклатурная риторика президента и назначенных им губернаторов, громкие отставки и антикоррупционная кампания — становятся неэффективными. 

Еще один фактор изменений — программа четвертого срока президента (майский указ и нацпроекты), которая привела к новому витку конкуренции между группами влияния. Новый кабинет министров стал «правительством непопулярных реформ» в связи с повышением пенсионного возраста. Это привело к активному обсуждению моделей передачи власти в 2021–2024 годах уже в начале шестилетнего президентского срока Путина. 

Также причиной изменений в ближнем круге президента стали конфликты по периметру России — на Украине, в Армении и Белоруссии (в данном случае речь идет о кризисе проекта союзного государства). В докладе отмечаются благоприятные тенденции в отношениях с Западам: итоги расследования вмешательства в выборы президента США, торговая война между США и КНР и политика администрации президента Дональда Трампа. При этом российский бизнес остается уязвим для санкций США. 

Разрыв между небольшим вкладом России в мировой ВВП и претензией на роль одной из ключевых мировых держав ставит перед российским властями задачу серьезного увеличения своего ресурсного потенциала в короткие сроки, заключают авторы доклада.

 
 
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По данным «Минченко консалтинг», секретарь Совбеза Николай Патрушев и бизнесмен Геннадий Тимченко усилили свое влияние, а спикер Госдумы Вячеслав Володин выбыл...
 
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