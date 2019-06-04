|
Пикники отменяются! В Минском районе введен запрет на посещение лесов
Источник материала: Партизан
В Минском районе из-за установившейся жаркой и сухой погоды с 6 июня запрещено посещать леса.
Об этом
Ранее такие запреты были введены на Гомельщине: в Речицком, Лоевском, Брагинском, Добрушском, Ветковском, Чечерском, Кормянском, Добрушскои м Гомельском районах.
На территории остальной Беларуси посещать леса пока можно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском районе из-за установившейся жаркой и сухой погоды с 6 июня запрещено посещать леса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)