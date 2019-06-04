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Мэр американского города призвал убивать геев: Нет другого способа исправить ситуацию
Источник материала: Партизан
Глава города Карбон-Хилл в американском штате Алабама Марк Чамберс опубликовал в своем фейсбуке призыв к убийству геев.
Чиновник разместил на своей странице картинку, в которой гомосексуалы и кроссдрессеры приравниваются к убийцам детей и социалистам.
«Мы живем в обществе, где гомосексуалисты учат нас морали, трансвеститы — биологии человека, убийцы детей — правам человека, а социалисты — экономике», — написал Чамберс.
По данным телеканала WBRC, он добавил: «единственный способ изменить это — убить проблему. Я знаю, что плохо так говорить, но без их убийства нет способа исправить ситуацию». Позже пост мэра был удален,
Высказывания Чамберса вызвали возмущение и призывы отправить его в отставку. Правозащитники назвали слова главы Карбон-Хилл «ужасными, бессовестными и неприемлемыми», поскольку люди-ЛГБТ+ сталкиваются с преследованиями и насилием, особенно в Алабаме.
Изначально в разговоре с журналистами Чамберс отрицал, что написал пост, но затем заявил, что опубликовал его случайно, собираясь переслать сообщение другу в личной переписке. Во время разговора мэр также упомянул мигрантов, назвав их неблагодарными, и утверждая, что они захватили США.
В итоге чиновник опубликовал в своем фейсбуке извинения, отметив, что его фразу вырвали из контекста. По его словам, пост не был нацелен на сообщество ЛГБТ+, и он знает, что было «неправильно говорить, что кто-то должен быть убит».
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Глава города Карбон-Хилл в американском штате Алабама Марк Чамберс опубликовал в своем фейсбуке призыв к убийству геев.
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