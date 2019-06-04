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Убитый мальчик - не повод: Аваков отказался уходить в отставку

05.06.2019 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МВД Украины заявил, что не планирует подавать в отставку из-за убийства пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.



По мнению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, глава Нацполиции Сергей Князев не должен уходить в отставку из-за убийства в Переяславе-Хмельницком пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова.

5 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам, не планирует подавать в отставку из-за убийства пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в котором фигурируют правоохранители, передает "ГОРДОН". 

"Я не считаю, что глава Нацполиции Сергей Князев должен уйти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит. Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – сказал он. 

Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая. 3 июня он скончался в больнице в Киеве. По данным Нацполиции, ребенок погиб от случайного выстрела, сделанного одним из двух полицейских, которые "находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения".

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал подозреваемых – Владимира Петровца и Ивана Приходько – на два месяца без права внесения залога. Им сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия и умышленном убийстве.

В связи с инцидентом руководителей Переяслав-Хмельницкого отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил отправить его на Донбасс.

Адвокат семьи пострадавших Александр Щербина заявил, что в момент выстрела рядом с полицейскими находился еще один мужчина, который фигурирует в уголовном производстве как свидетель, и несовершеннолетний сын одного из подозреваемых.

Следствие проверяет версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын одного из полицейских.

4 июня по всей территории Украины проходили акции протеста из-за убийства ребенка. В частности активисты требовали отставки Авакова.  

Также на сайте Администрации президента Украины появилась петиция об отставке Авакова, передает akcenty.com.ua

Петиция "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнении с должности Министра внутренних дел А.Б. Авакова" появилась на сайте 2 июня, за 3 дня она уже набрала почти все голоса, необходимые для рассмотрения предложения президентом страны.

За петицию на состоянию на середину дня 5 июня проголосовали более 22 тысяч человек. Для того, чтобы Владимир Зеленский рассмотрел петицию, необходимо собрать 25 тысяч голосов. Для этого у граждан есть еще 90 дней, но, думаем, что недостающие голоса будут собраны в самое ближайшее время.

 
 
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Глава МВД Украины заявил, что не планирует подавать в отставку из-за убийства пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
 
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