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В Бобруйске 22-летний парень насмерть ударил ножом 19-летнего знакомого

05.06.2019 16:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бобруйске 22-летний парень насмерть ударил ножом 19-летнего знакомого
Следственный комитет РБ

Как стало известно, трагедия произошла ночью 4 июня на чердаке здания бывшей казармы в Бобруйске. Компания из четырех человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент между двумя молодыми людьми возникла ссора.

В Бобруйске 22-летний парень насмерть ударил ножом 19-летнего знакомого Установлен подозреваемый в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия ЛАВРИНОВИЧ, в ходе конфликта один из них нанес удар ножом другому и скрылся. От полученных ранений 19-летний парень скончался. Медработники, которых вызвала находившаяся рядом с местом преступления девушка, констатировали его смерть. Подозреваемого в убийстве 22-летнего молодого человека вскоре задержали правоохранители.

В отношении 22-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство». Сообщается, что ранее он был судим за кражу, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз. Примечательно, что в ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Расследование продолжается.

 
 
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Трагедия произошла ночью 4 июня на чердаке здания бывшей казармы.
 
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