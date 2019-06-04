В Бобруйске 22-летний парень насмерть ударил ножом 19-летнего знакомого

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла ночью 4 июня на чердаке здания бывшей казармы в Бобруйске. Компания из четырех человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент между двумя молодыми людьми возникла ссора.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия ЛАВРИНОВИЧ, в ходе конфликта один из них нанес удар ножом другому и скрылся. От полученных ранений 19-летний парень скончался. Медработники, которых вызвала находившаяся рядом с местом преступления девушка, констатировали его смерть. Подозреваемого в убийстве 22-летнего молодого человека вскоре задержали правоохранители.

В отношении 22-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство». Сообщается, что ранее он был судим за кражу, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначен ряд экспертиз. Примечательно, что в ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Расследование продолжается.