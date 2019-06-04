Ученые рассказали, когда одна короткая прогулка в день много значит для здоровья

Источник материала: Tut.by

Для пожилых женщин хотя бы 4,5 тысячи шагов в день на 40% снижают риск смертности (по сравнению с теми, кто делает 2,7 тысячи шагов). К таким выводам пришло исследование Гарвардской медицинской школы, опубликованное в JAMA Internal Medicine, пишет New York Times .



Фото: Reuters

В исследовании участвовали 16,7 тысячи женщин от 62 до 101 года. Не менее семи дней подряд они носили трекеры для измерения количества шагов и скорости ходьбы. Затем четыре года ученые следили за их образом жизни, рационом и болезнями.

Женщины, которые ходили меньше остальных — примерно 2,7 тысячи шагов в день — с высокой долей вероятности умирали за те четыре года, которые длилось исследование. Чем больше двигались испытуемые, тем лучше было их физическое состояние — но примерно на 7,5 тысячах шагов преимущества от дополнительной ходьбы исчезали. Скорость, с которой ходили испытуемые, не оказала влияние на продолжительность жизни.

Профессор медицины, ведущий автор исследования И-Мин Ли отметила, что результаты исследования удивили ученых: оптимальным числом с точки зрения снижения риска преждевременной смерти оказались всего лишь 4,5 тысячи шагов:

— Думаю, это мотивирует: знать, что польза для здоровья не начинается с 10 тысяч шагов, и цель — просто двигаться больше.

Стоит учесть, что исследование рассмотрело только ситуацию с пожилыми женщинами — и неизвестно, верно ли это для пожилых мужчин или молодежи. Тем не менее, распространенное убеждение в том, что для здоровья нужно делать именно 10 тысяч шагов в день — всего лишь миф, основанный на японской маркетинговой кампании .