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ГАИ ограничила скорость до 50 км/ч на 10-14 км автодороги Р1 Минск-Дзержинск

05.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Для обеспечения безопасности движения на 10-14 км автодороги Р1 Минск-Дзержинск до 10 июня скорость движения транспортных средств снижена до 50 км/ч.

Ограничение связано с проведением международной специализированной выставки «Белагро-2019» в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица Минского района.

Контроль за соблюдением водителями скоростных режимов обеспечивает дорожно-патрульная служба ГАИ. Кроме того, работают мобильные датчики контроля скорости. «В связи с ограниченным количеством парковочных мест в районе проведения выставки Госавтоинспекция рекомендует посетителям воспользоваться общественным транспортом», — сказали в УГАИ.

В ГАИ призывают водителей быть внимательными и обращают внимание, что после окончания выставки 9-10 июня из Щомыслиц будет возвращаться крупногабаритная техника.

29-я международная специализированная выставка «Белагро-2019» пройдет 4-9 июня.


Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Для обеспечения безопасности движения на 10-14 км автодороги Р1 Минск-Дзержинск до 10 июня скорость движения транспортных средств снижена до 50 км/ч. ...
 
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