К счастью, около 9 часов вечера женщины были найдены. По информации МЧС, их осмотрели медработники. Госпитализация им не понадобилась.
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В Речицком районе спасатели обнаружили заблудившихся в лесу женщин
05.06.2019 15:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
К счастью, около 9 часов вечера женщины были найдены. По информации МЧС, их осмотрели медработники. Госпитализация им не понадобилась.
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Инцидент произошел вечером 4 июня.
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