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В Речицком районе спасатели обнаружили заблудившихся в лесу женщин

05.06.2019 15:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Речицком районе спасатели обнаружили заблудившихся в лесу женщин
Фото из открытых источников

В Речицком районе спасатели обнаружили заблудившихся в лесу женщин Свисток, пакет и мобильник. Эти вещи могут спасти жизнь в лесу
Как стало известно, 4 июня около 16.30 две женщины отправились в лес неподалеку от населенного пункта Якимовка Речицкого района. Спустя некоторое время они заблудились, им понадобилась помощь спасателей.

К счастью, около 9 часов вечера женщины были найдены. По информации МЧС, их осмотрели медработники. Госпитализация им не понадобилась.

 
 
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