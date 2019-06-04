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Белорусский рубль на торгах 5 июня ослаб к основным валютам

05.06.2019 14:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский рубль на торгах 5 июня ослаб к основным валютам
БЕЛТА

Белорусский рубль на торгах 5 июня ослаб к основным валютам Средний размер банковского вклада в Беларуси достиг 8620 рублей
Так, доллар сегодня подорожал на Br0,0008 и стоит Br2,0985 за $1 (на торгах 4 июня - Br2,0977 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0031 до Br2,3648 за 1 евро (4 июня - Br2,3617 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0067 и составляет Br3,2249 за 100 российских рублей (4 июня - Br3,2182 за 100 российских рублей).

 
 
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