Белорусский рубль на торгах 5 июня ослаб к основным валютам

Источник материала: Аргументы и факты

Евро стал дороже на Br0,0031 до Br2,3648 за 1 евро (4 июня - Br2,3617 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0067 и составляет Br3,2249 за 100 российских рублей (4 июня - Br3,2182 за 100 российских рублей).