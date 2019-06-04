Евро стал дороже на Br0,0031 до Br2,3648 за 1 евро (4 июня - Br2,3617 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0067 и составляет Br3,2249 за 100 российских рублей (4 июня - Br3,2182 за 100 российских рублей).
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Белорусский рубль на торгах 5 июня ослаб к основным валютам
05.06.2019 14:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евро стал дороже на Br0,0031 до Br2,3648 за 1 евро (4 июня - Br2,3617 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0067 и составляет Br3,2249 за 100 российских рублей (4 июня - Br3,2182 за 100 российских рублей).
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