ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина

05.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина">

ГОМЕЛЬ, 5 июн – Sputnik. Сегодня в Гомель прибывает эстафета «Пламя мира». Шествие факелоносцев начнется у Ледового дворца и пройдет по центральным улицам областного центра и других городов региона.

«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина
Первый день шествия эстафеты «Пламя мира» по Гомельщине пролегает через улицу Советскую областного центра
«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина
На клумбах и в декоративных вазах высадили разноцветные петунии

Маршрут расписан с точностью до минуты. Известно, что в 17:10 огонь побывает на фабрике «Спартак», в 17:57 его пронесут мимо цирка, в 18:02 – сквера А. Громыко, в 18:10 факелоносцы войдут на территорию Гомельского дворцово-паркового ансамбля: сделают памятное фото у памятника первому гомельчанину и на смотровой башне.

«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина
На площади имени В. Ленина установили сцену, сегодня вечером здесь пройдет церемония награждения факелоносцев и концерт
«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина
На площади имени В. Ленина установили сцену

По всему маршруту следования факелоносцев Гомель заметно похорошел. В эти минуты продолжается уборка центральных улиц.

«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина
Специалисты «Гомельгорсвета» проверяют работу уличных фонарей и вечерней иллюминации
«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина
Привокзальную площадь и центральные улицы украсили красно-зелеными флагами
«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина
Движение по площади Ленина закрыто до 21:30 5 июня

Большая косметическая работа ведется на площади Ленина, где сегодня вечером гомельчан и гостей города организаторы II Европейских игр обещают удивить грандиозной концертной программой.

«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина
Убрать площадь до последнего фантика – задача перед уборщиками на сегодня
«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина
Гомельчан и гостей города организаторы II Европейских игр обещают удивить грандиозным концертом

Читать дальше: https://sputnik.by/minsk2019/20190605/1041445173/Pushistye-petunii-i-chistye-ulitsy-Gomel-vstrechaet-Plamya-mira.html

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГОМЕЛЬ, 5 июн – Sputnik. Сегодня в Гомель прибывает эстафета "Пламя мира". Шествие факелоносцев начнется у Ледового дворца и пройдет по центральным улицам...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ ограничила скорость до 50 км/ч на 10-14 км автодороги Р1 Минск-Дзержинск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика