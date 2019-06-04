«Пламя мира» II Европейских игр Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина

Источник материала: Газета Авангард

Гомель встречает отремонтированными улицами, красно-зелеными фагами, пушистыми петуниями и генеральной уборкой площади Ленина">

ГОМЕЛЬ, 5 июн – Sputnik. Сегодня в Гомель прибывает эстафета «Пламя мира». Шествие факелоносцев начнется у Ледового дворца и пройдет по центральным улицам областного центра и других городов региона.









Маршрут расписан с точностью до минуты. Известно, что в 17:10 огонь побывает на фабрике «Спартак», в 17:57 его пронесут мимо цирка, в 18:02 – сквера А. Громыко, в 18:10 факелоносцы войдут на территорию Гомельского дворцово-паркового ансамбля: сделают памятное фото у памятника первому гомельчанину и на смотровой башне.









По всему маршруту следования факелоносцев Гомель заметно похорошел. В эти минуты продолжается уборка центральных улиц.













Большая косметическая работа ведется на площади Ленина, где сегодня вечером гомельчан и гостей города организаторы II Европейских игр обещают удивить грандиозной концертной программой.







