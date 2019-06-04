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5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды

05.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Всемирный день окружающей среды считается одним из самых важных событий экологического календаря. Он ежегодно отмечается 5 июня в более чем 100 странах мира.

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды
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15 декабря 1972 года Генеральная Ассамблея объявила 5 июня Всемирным днем окружающей среды, цель проведения которого – углубление осознания общественностью необходимости сохранять и улучшать окружающую среду. Выбор этой даты обоснован тем, что в этот день открылась Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год), за которой последовало создание Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Проводится Всемирный день окружающей среды 5 июня, начиная с 1973 года.

Ежегодное празднование Всемирного дня окружающей среды помогает привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды и подчеркивает острую необходимость в изменении отношения человека к природным ресурсам.

Каждый год разрабатываются тема, девиз и логотип, которые определяют направленность всех информационных материалов Всемирного дня окружающей среды. В 2019 году этот день проходит под девизом «Бой загрязнению воздуха».

В нашей стране Указом Президента Республики Беларусь День охраны окружающей среды установлен праздничным днем 5 июня и его празднование совпадает с датой празднования Всемирного дня окружающей среды.

Справочно: Указом Президента Республики Беларусь от 02.02.2000 № 35 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157» перечень праздничных дней дополнен Днем охраны окружающей среды – 5 июня.

За последние 10 лет уровень загрязнения природной среды в республике значительно снизился. Выбросы промышленными предприятиями вредных веществ сократились почти втрое. Сбросы загрязненных сточных вод — более чем в 10 раз. Это прежде всего результат совершенствования системы управления и контроля в сфере охраны окружающей среды, проведения экологической экспертизы проектов строительства и реконструкции всех видов производств. Важным условием оздоровления экологической обстановки является и совершенствование природоохранного законодательства и всей нормативной базы в этой области. За последние годы парламент Беларуси принял многие основные документы, регламентирующие сферу природопользования. Среди них Законы Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «Об экологической экспертизе» и другие. Кроме того, правительством утверждены долгосрочные национальные программы, которые определяют экологическую политику страны.

 
 
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Всемирный день окружающей среды считается одним из самых важных событий экологического календаря. Он ежегодно отмечается 5 июня в более чем 100 странах...
 
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