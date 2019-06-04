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Какие регионы лидируют по числу предприятий, которые задерживают зарплаты и платят до «минималки»
Источник материала: Tut.by
В Беларуси сократилось число предприятий, на которых возникают сложности с выплатой зарплат. В апреле у 163 предприятий и индивидуальных предпринимателей обнаружили нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении (
Больше всего предприятий, которые нарушили сроки выплаты зарплат и денег при увольнении, в апреле было в Могилевской области — 40, а меньше всего — в Гродненской (7). Для сравнения: в Минске насчитывалось 26 таких организаций, в Брестской области — 15, в Витебской — 25, в Гомельской — 14, в Минской — 36.
Сократить число организаций, к которым у проверяющих были вопросы по срокам выплаты зарплат, удалось в первую очередь за счет Витебской области. В этом регионе в апреле было на 100 таких предприятий больше, чем в апреле. При этом больше их стало только в Могилевской области (в марте было 23).
Напомним, в марте губернаторам Могилевской и Витебской областей президент
Среди предприятий, которые с опозданием выплачивали зарплаты, оказались Брестсельмаш, Витебскоблагропромтранс, Витебский завод полимерных изделий, Мозырьсельмаш, ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», Лидагазстрой, Стройтрест № 7 в Минске, Минский завод отопительного оборудования, Минский вагоноремонтный завод, ЖЭУ № 3 Заводского района Минска, Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского, Могилевдрев.
При этом число предприятий, которые платят ниже минимальной зарплаты (330 рублей), осталось на таком же уровне, как и в марте, — 23. Так, в Гродненской области — 6 организаций, в Брестской и Могилевской — по 5, а в Минской — 1. Ниже минималки платили в том числе в Дрогичинском районном центре дополнительного образования детей и молодежи, в Сенненском райагросервисе, в Сморгонской центральной районной больнице, на Щучинской птицефабрике, на ФанДОК, на Витебскоблагропромтранс.
За январь-апрель проверяющие выявили 1008 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты, сумм, причитающихся работникам на день увольнения, среднего заработка за время трудового отпуска. За нарушения штрафы получили 783 нанимателя и 696 должностных лиц на общую сумму 274,5 тысячи рублей.
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