ПОЖАРНОЕ ДЕПО ОТКРЫЛИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

Торжественное открытие пожарной аварийно-спасательной части №2 Смолевичского РОЧС в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» состоялось 4 июня. Новое аварийно-спасательное подразделение предназначено как для защиты объектов парка, так и расположенных рядом населенных пунктов. В штате пожарного депо 52 спасателя, 5 единиц современной техники.





В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Федорович Худолеев, заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Петрович Невмержицкий, начальник Минского областного управления МЧС Сергей Васильевич Лапанович, председатель Смолевичского райисполкома Александр Гаврилович Загорцев, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка Александр Григорьевич Ярошенко, первый заместитель генерального директора компании по развитию Китайско-Белорусского и индустриального парка «Великий Камень» Кирилл Юрьевич Коротеев, генеральный директор УП «Минскоблсельстрой» Анатолий Анатольевич Шимановский, благочинный Смолевичского церковного округа священник Иоанн (Ясюкевич), ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь — бывшие начальники областного управления МЧС Александр Андреевич Шилак, Анатолий Николаевич Уласевич.







— Сегодня действительно знаменательная дата, потому что мы вводим в эксплуатацию новую пожарную часть, и, соответственно, закладываем фундамент безопасности в нашем индустриальном парке, который сегодня развивается существенными темпами, — в приветственной речи отметил Александр Худолеев. — Надеюсь, что всем, кто будет нести здесь службу, здесь будет комфортно. Уверен, что мы в полной мере сможем обеспечить безопасность индустриального парка, и своим трудом вы спасете не одну человеческую жизнь. В добрый путь!

Во время мероприятия подарочными сертификатами на 2 автоцистерны АЦ 10-0 на шасси МАЗ 63-17 и сертификатом на пожарную автолестницу высотой подъема 30 метров на шасси МАЗ 53-40 были вручены начальнику Минского областного управления МЧС Сергею Васильевичу Лапановичу.





Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям очередное специальное звание старшего начальствующего состава «майор внутренней службы» присвоено капитану внутренней службы Климовичу Олегу Николаевичу, заместителю начальника ПАСП №2 Смолевичского РОЧС. Памятным нагрудным знаком органов и подразделений подчиненных МЧС «165 год пажарнай службе» Сергей Петрович Невмержицкий.





— Строительный комплекс Минской области справился с поставленной перед ним задачей, и не смотря ни какие сложности, здание было построено и сдано в срок, — отметил Сергей Невмержицкий.

Глава администрации “Великого камня” Александр Ярошенко добавил, что теперь парк находится в надежных руках благодаря труду спасателей.

— Наш индустриальный парк — это общегосударственное дело, проект, который идеологически и практически поддерживается лидерами двух государств, президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко и председателем КНР товарищем Си Цзинпином, — подчеркнул он. — И сегодня мы видим, что этот проект находится в действительно под надежной охраной. Мне бы хотелось пожелать сотрудникам пожарной части поменьше боевых выездов, пусть ваша служба будет мирной.

Символический ключ от нового депо вручили начальнику пожарной аварийно-спасательной части №2 Смолевичского районного отдела по ЧС Сергею Валентиновичу Сокольчуку.

Благословил на служение спасателей отец Иоанн.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора.